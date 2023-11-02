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РКЦ «Прогресс» не удалось оспорить взыскание с него неустойки на 1,9 млн рублей

2 ноября 2023 14:00
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РКЦ «Прогресс» не удалось оспорить взыскание с него неустойки на 1,9 млн рублей

Она образовалась по договору на проведение баллистических расчетов для запуска РН «Союз‑2».

Оставлено в силе решение о взыскании неустойки в размере более 1,9 млн рублей с АО «РКЦ «Прогресс»». Предприятие выплатит эту сумму АО «НПО имени Лавочкина». Решение принял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Разбирательство касалось работ по договору за октябрь 2019 года. АО «РКЦ «Прогресс»» подписало с АО «НПО имени Лавочкина» контракт на баллистические расчеты для обеспечения запуска ракеты-носителя «Союз‑2».

Работы были выполнены и приняты. После этого подрядчик выставил заводу счет на 15,6 млн рублей, однако предприятие не стало его оплачивать. Тогда АО «НПО имени Лавочкина» обратилось в суд.

В феврале 2022 года арбитраж Самарской области обязал РКЦ «Прогресс» выплатить долг. В апреле и сентябре того же года апелляционная и кассационная инстанции соответственно оставили решение без изменений. А в ноябре 2022 года арбитраж разрешил предприятию оплатить долг в рассрочку.

Так как РКЦ «Прогресс» просрочил исполнение обязательств, АО «НПО имени Лавочкина» потребовало с завода еще и выплату неустойки на 1,9 млн рублей. Она образовалась с 18 декабря 2020 по 17 ноября 2022 года.

Предприятие не спешило оплачивать неустойку. Это стало предметом нового разбирательства, которое проходило в арбитражном суде Самарской области с апреля 2023 года.

В итоге в июле иск НПО им. Лавочкина к РКЦ «Прогресс» был удовлетворен. Это решение устояло и в апелляционной инстанции, пишет СитиТраффик.

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