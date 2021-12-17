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Рисунок жительницы Самарской области станет новогодней открыткой. Специальная коллекционная серия будет выпущена по итогам международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы». Организаторами творческого состязания, которое проходило с 1 по 28 ноября, стали Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой.

Одиннадцатилетняя Маргарита Бабенко из Самары заняла второе место в возрастной категории 9-11 лет. Ее работа в числе 15 лучших станет основой для создания новогодних открыток.

Кроме того, работы жителей Самарской области отмечены спецпризами. Всего же лауреатами и призерами конкурса стали около 100 участников из различных регионов нашей страны. Призеры будут приглашены на zoom-экскурсию по уникальной экспозиции «Подвиг Народа». Кроме того, школьникам вручат дипломы и призы от организаторов. Посмотреть работы победителей и участников конкурса можно на онлайн-выставке, которая размещена на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/ online-programs/competition/ mezhdunarodnyy-konkurs- risunkov-narisuy-yelku-pobedy/ ).

«Очень радует, что в основу многих рисунков легли семейные истории, которые передаются из поколения в поколение. Такие произведения имеют особую ценность. Талантливые, трогательные и интересные по замыслу работы увидят пользователи из всех регионов нашей страны. Кроме того, они смогут проголосовать за понравившиеся открытки. Рисункам, набравшим наибольшее число голосов, будет вручен приз зрительских симпатий», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Всего на конкурс было прислано около 15 000 рисунков из всех регионов России - от Калининграда до Сахалина, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. Начинающие и уже опытные художники создали свои картины о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети и взрослые нарисовали, как встречали Новый год во время войны, украшали елку, делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Работы выполнены в разной технике — акварель, гуашь, тушь и т. д. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами. Больше всего открыток – более 4900 - поступило от ребят 9−11 лет.

«Мы не первый год проводим это конкурс, но каждый раз удивляюсь, как дети тонко чувствуют и переносят на бумагу свои эмоции. Это невероятно сложно – нарисовать одновременно войну и праздник. И еще сложнее выбрать победителя. Уверен, что каждый ребенок, приславший нам свою работу, достоин награды», - говорит директор макрорегиона Москвы Почты России Дмитрий Адушев.

Ознакомиться со списком победителей можно на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/ online-programs/competition/ mezhdunarodnyy-konkurs- risunkov-narisuy-yelku-pobedy/ ).