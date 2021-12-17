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Рисунок жительницы Самарской области станет новогодней открыткой

17 декабря 2021 13:08
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Рисунок жительницы Самарской области станет новогодней открыткой

Рисунок жительницы Самарской области станет новогодней открыткой. Специальная коллекционная серия будет выпущена по итогам международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы». Организаторами творческого состязания, которое проходило с 1 по 28 ноября, стали Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой.

Одиннадцатилетняя Маргарита Бабенко из Самары заняла второе место в возрастной категории 9-11 лет. Ее работа в числе 15 лучших станет основой для создания новогодних открыток.

Кроме того, работы жителей Самарской области отмечены спецпризами. Всего же лауреатами и призерами конкурса стали около 100 участников из различных регионов нашей страны. Призеры будут приглашены на zoom-экскурсию по уникальной экспозиции «Подвиг Народа». Кроме того, школьникам вручат дипломы и призы от организаторов. Посмотреть работы победителей и участников конкурса можно на онлайн-выставке, которая размещена на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-narisuy-yelku-pobedy/).

«Очень радует, что в основу многих рисунков легли семейные истории, которые передаются из поколения в поколение. Такие произведения имеют особую ценность. Талантливые, трогательные и интересные по замыслу работы увидят пользователи из всех регионов нашей страны. Кроме того, они смогут проголосовать за понравившиеся открытки. Рисункам, набравшим наибольшее число голосов, будет вручен приз зрительских симпатий», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Всего на конкурс было прислано около 15 000 рисунков из всех регионов России - от Калининграда до Сахалина, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. Начинающие и уже опытные художники создали свои картины о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети и взрослые нарисовали, как встречали Новый год во время войны, украшали елку, делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Работы выполнены в разной технике — акварель, гуашь, тушь и т. д. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами. Больше всего открыток – более 4900 - поступило от ребят 9−11 лет.

«Мы не первый год проводим это конкурс, но каждый раз удивляюсь, как дети тонко чувствуют и переносят на бумагу свои эмоции. Это невероятно сложно – нарисовать одновременно войну и праздник. И еще сложнее выбрать победителя. Уверен, что каждый ребенок, приславший нам свою работу, достоин награды», - говорит директор макрорегиона Москвы Почты России Дмитрий Адушев.

Ознакомиться со списком победителей можно на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-narisuy-yelku-pobedy/).

 

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