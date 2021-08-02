Рисунок школьницы из Южного города оценили создатели «Смешариков»

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Компания МТС подводит итоги седьмого сезона всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М». В тройку работ, победивших в художественной номинации для самых юных живописцев, вошел рисунок самарчанки Лады Гладышевой. Яркие краски и самобытный стиль 10-летней художницы из Южного города покорили жюри художественного конкурса – творческую группу, работающую над мультсериалом «Смешарики», - и принесли девочке призовое второе место.

Онлайн-соревнование талантливых детей со всей страны проходило на сайте проекта «Поколение М». Участникам требовалось нарисовать рисунок на свободную тему в любой технике, сфотографировать его и загрузить на страницу конкурса. Из сотен присланных рисунков мастера конкурса выбрали три лучших работы, в том числе картину Лады, изображающую двух котов, сидящих на цветущей сакуре.

Лада перешла в пятый класс общеобразовательной школы Южного города и уже закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Про конкурс девочка узнала несколько месяцев назад, решила попытать счастья и загрузила на сайт несколько нарисованных гуашью пейзажей. Рисует школьница с тех пор, как научилась держать в руках карандаш, и до победы в «Поколении М» училась живописи самостоятельно. Успех вдохновил Ладу двигаться дальше и покорять новые вершины – в этом году девочка решила поступать в художественную школу, а после ее окончания выучиться на дизайнера.

«Ребята из Самарской области традиционно оказываются в числе призеров федерального этапа «Поколения М», причем чаще всего достигая успеха именно в художественных номинациях. Весной этого года работа еще одной нашей землячки, Софии Альмендеевой из Красноярского района, благодаря победе в «Поколении М» оказалась в Третьяковской галерее. Я уверен, что и для Лады, и для Софии, и для многих других ребят участие в «Поколении М» станет отличным стартом на пути к творческой профессии и новым достижениям», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.