Результаты массовых рейдов по выявлению водителей, допустивших грубые нарушения ПДД с пятницы по воскресенье 

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В Самарском регионе с 26 марта по 28 марта проведены комплексные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение среди водителей грубых нарушений Правил дорожного движения, которые приводят к трагедиям на дорогах. Особый акцент был сделан на выявлении водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения.

Контроль за дорожной обстановкой осуществлялся группами нарядов дорожно-патрульной службы, путем массовой остановки и проверки водителей, а также проведения рейдовых мероприятий в возможных местах появления нетрезвых водителей.

В мероприятиях задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД по всей области. Личное участие в рейдах приняли руководители территориальных подразделений ГИБДД, сотрудники областного ведомства и сотрудники, в непосредственные обязанности которых не входит обеспечение безопасности дорожного движения.

Автоинспекторы несли службу согласно анализа аварийности на подведомственной территории, рейдовые мероприятия длились не менее шести часов для каждого наряда.

За время проведения рейдовых мероприятий сотрудниками ГИБДД по всей области пресечено более трех тысяч правонарушений. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения выявлено 68 водителей, из них: 14 водителей по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), 43 водителя по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем автомобиля требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), в отношении 11 водителей собраны материалы по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Так, в Самаре полицейскими выявлено 8 водителей, которые сели за руль автомобилей в состоянии опьянения, еще 8 отказались проходить медицинское освидетельствование. В Тольятти установлено 6 пьяных водителей и столько же отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

За время проведения рейдов дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и по вине пьяных водителей не допущено.

Широкомасштабные рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Региональная Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, направленным, прежде всего, на обеспечение безопасности дорожного движения, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО