Я нашел ошибку
Главные новости:
Призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте до 30 лет.
Кабмин утвердил изменения в воинском учете о верхней границе призывного возраста
26 ноября на «Солидарность Самара Арене» пройдет финал Кубка Самарской области по компьютерному спорту среди студентов, гонки дронов и состязания по спортивному программированию.
В воскресенье в Самаре будет работать дополнительный общественный транспорт
На территории обслуживания продолжают идти обильные снегопады, на дорогах заторовые ситуации.
В Самарской области,ограничено движение транспорта на автодорогах «обход г.Сызрань» и Р228
Алексей Дегтев объяснил свои слова о привлечении педагогов из других стран
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 25 ноября в регионе сохранится порывистый ветер, метель, на дорогах снежные заносы
В этом году победителей определяли в 11 номинациях.
Резиденты «Жигулёвской долины» стали финалистами конкурса «Достояние губернии-2023»
Самарская область присоединилась к информационной кампании по популяризации волонтерства
Подарки, песни, цветы и тёплые слова - для самых любимых   
Накануне Дня матери в самарском регионе поздравили многодетных мам и матерей участников СВО
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.81
0.69
EUR 96.92
0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Резиденты «Жигулёвской долины» стали финалистами конкурса «Достояние губернии-2023»

24 ноября 2023 17:58
245
В этом году победителей определяли в 11 номинациях.

21 ноября в театре «СамАрт» прошла торжественная церемония награждения лучших компаний Самарской области «Достояние губернии-2023». В этом году за победу боролись более 300 участников со всего региона, в числе которых – резиденты «Жигулёвской долины».

– В периметре «Жигулёвской долины» развиваются самые актуальные инновационные проекты региона, ряд из которых уже вносит заметный вклад в экономику региона. Признание наших резидентов в конкурсе «Достояние губернии» подтверждает, что в Самарской области уделяется пристальное внимание технологическим стартапам, в том числе в информационном пространстве, – отметил руководитель технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

Конкурс проводится Самарским областным вещательным агентством при поддержке правительства региона и Общественной палаты Самарской области уже в седьмой раз. «Достояние губернии» организовано для того, чтобы привлечь внимание общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на территории Самарской области, а также повысить инвестиционную привлекательность региона.

В этом году победителей определяли в 11 номинациях: «Бренд региона», «Наука и технологии будущего», «Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Предпринимательство. Малый и средний бизнес», «Туризм и индустрия гостеприимства» и других. В каждой номинации было представлено по три компании-финалиста.

Экспертный совет представили члены Общественной палаты Самарской области, Самарского областного вещательного агентства, Торгово-промышленной палаты региона и Российской Федерации, а также представители регионального правительства и областной федерации профсоюзов. Жюри оценивало конкурсантов по ряду критериев, среди которых их известность в регионе, участие в национальных проектах, применение инновационных технологий в работе, вклад в развитие Самарской области.

В числе финалистов конкурса – резиденты «Жигулёвской долины». «Волжский светотехнический завод Луч», который занимается разработкой и организацией производства светодиодных фито-светильников для тепличных хозяйств и оранжерей, получил награду в номинации «Бренд региона». В номинации «Наука и технологии будущего» финалистом стала компания «АР СОФТ», разрабатывающая системы трёхмерного моделирования инженерных сетей в очках дополненной реальности. ООО «М9 Фарм», которое развивает контрактное производство косметических средств с активными нанокомпонентами и IT-формированием первичных рецептур, отметили в номинации «Торговая марка в категории «Товары народного потребления».

– Выход в финал конкурса – это планомерное движение в сторону признания нас компанией, которая значима для Самарской области, – поделился Александр Кондаков, директор по работе с госсектором ООО «М9 Фарм». – У нас уже есть знак «Самарский продукт», участие в конкурсе «Достояние губернии» было следующим шагом, который добавит узнаваемость бренду и в дальнейшем позволит расширить работу с госсектором.

 

Фото:  пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Победители регионального конкурса имеют возможность получить грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта.
24 ноября 2023, 14:25
В «Жигулёвской долине» определили победителей регионального этапа конкурса «УМНИК-2023»
Победители регионального конкурса имеют возможность получить грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Общество
282
По тактическому замыслу учений на участке автодороги произошло столкновение 2-х автомобилей.
22 ноября 2023, 17:21
В Тольятти провели учения по ликвидации последствий ДТП
По тактическому замыслу учений на участке автодороги произошло столкновение 2-х автомобилей. Общество
439
Системы ультразвуковой визуализации высокого класса приобретены по нацпроекту «Здравоохранение».
22 ноября 2023, 16:52
17 поликлиник в Самаре, Тольятти и Сызрани получили новое ультразвуковое оборудование
Системы ультразвуковой визуализации высокого класса приобретены по нацпроекту «Здравоохранение». Здравоохранение
529
В центре внимания
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
24 ноября 2023  14:01
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
427
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
594
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
3579
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
683
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
692
Весь список