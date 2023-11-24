Резиденты «Жигулёвской долины» стали финалистами конкурса «Достояние губернии-2023»

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21 ноября в театре «СамАрт» прошла торжественная церемония награждения лучших компаний Самарской области «Достояние губернии-2023». В этом году за победу боролись более 300 участников со всего региона, в числе которых – резиденты «Жигулёвской долины».

– В периметре «Жигулёвской долины» развиваются самые актуальные инновационные проекты региона, ряд из которых уже вносит заметный вклад в экономику региона. Признание наших резидентов в конкурсе «Достояние губернии» подтверждает, что в Самарской области уделяется пристальное внимание технологическим стартапам, в том числе в информационном пространстве, – отметил руководитель технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

Конкурс проводится Самарским областным вещательным агентством при поддержке правительства региона и Общественной палаты Самарской области уже в седьмой раз. «Достояние губернии» организовано для того, чтобы привлечь внимание общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на территории Самарской области, а также повысить инвестиционную привлекательность региона.

В этом году победителей определяли в 11 номинациях: «Бренд региона», «Наука и технологии будущего», «Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Предпринимательство. Малый и средний бизнес», «Туризм и индустрия гостеприимства» и других. В каждой номинации было представлено по три компании-финалиста.

Экспертный совет представили члены Общественной палаты Самарской области, Самарского областного вещательного агентства, Торгово-промышленной палаты региона и Российской Федерации, а также представители регионального правительства и областной федерации профсоюзов. Жюри оценивало конкурсантов по ряду критериев, среди которых их известность в регионе, участие в национальных проектах, применение инновационных технологий в работе, вклад в развитие Самарской области.

В числе финалистов конкурса – резиденты «Жигулёвской долины». «Волжский светотехнический завод Луч», который занимается разработкой и организацией производства светодиодных фито-светильников для тепличных хозяйств и оранжерей, получил награду в номинации «Бренд региона». В номинации «Наука и технологии будущего» финалистом стала компания «АР СОФТ», разрабатывающая системы трёхмерного моделирования инженерных сетей в очках дополненной реальности. ООО «М9 Фарм», которое развивает контрактное производство косметических средств с активными нанокомпонентами и IT-формированием первичных рецептур, отметили в номинации «Торговая марка в категории «Товары народного потребления».

– Выход в финал конкурса – это планомерное движение в сторону признания нас компанией, которая значима для Самарской области, – поделился Александр Кондаков, директор по работе с госсектором ООО «М9 Фарм». – У нас уже есть знак «Самарский продукт», участие в конкурсе «Достояние губернии» было следующим шагом, который добавит узнаваемость бренду и в дальнейшем позволит расширить работу с госсектором.

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина