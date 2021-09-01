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Резидент «Жигулевской долины» - ООО «ГАРДЕН» вошел в ТОП-100 лидеров развития социальной сферы АСИ

1 сентября 2021 18:11
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Проект, который вошел в рейтинг АСИ называется «Интерактивно Виртуальный Офис Будущего». Он создан специально для людей «серебряного» возраста.

В топ 100 лидеров развития социальной сферы Агентства стратегических инициатив (АСИ) вошла компания-резидент технопарка «Жигулевская долина» -ООО «ГАРДЕН», входящая в Группу Компаний АВТО ТЕХНА. Проекты, направленные на развитие технологий, улучшение качества жизни и создание возможностей для самореализации пожилых людей, получат поддержку Агентства. 

Проект, который вошел в рейтинг АСИ называется «Интерактивно Виртуальный Офис Будущего». Он создан специально для людей «серебряного» возраста, которые, как правило, тяжело адаптируются к новым технологиям, и с трудом работают на современных компьютерах, перегруженных функционалом. Интерактивно Виртуальный Офис Будущего разработан для оптимизации процесса работы с основными офисными программами путем упрощения и отказа от ненужных программ и функционала привычного компьютера.

«Наш продукт представляет собой электронное устройство для офисных сотрудников и предпринимателей предпенсионного и пенсионного возраста. Простой интерфейс, только нужный функционал, крупный шрифт, работа по принципу нажатия одной кнопки, сенсорное и голосовое управление. Это программное обеспечение, упакованное в комфортное для работы электронное устройство, - пояснил Евгений Попов, директор ООО «ГАРДЕН». - Сейчас на базе этого проекта мы готовим ответвление проекта в направлении "Серебряная экономика" для дальнейшего участия в акселераторе, который ориентирован на улучшение качества жизни и сохранение экономической активности граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Надеюсь, наша разработка позволит реализовать возможности пожилого населения и удовлетворить потребности рынка услуг для работающих пенсионеров».

«Самарская область активно взаимодействует с Агентством стратегических инициатив, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Благодаря этой совместной работе, внедрению их успешных практик, мы перестроили работу по формированию благоприятного инвестиционного климата - ключевые решения принимаются с опорой на мнение представителей бизнеса. Наш регион стал одним из самых активных участников форума «Сильные идеи для нового времени», организованного в прошлом году Агентством. Открытые вместе с АСИ "Точки кипения" стали площадками для апробации новых моделей обучения, обмена лучшими образовательными практиками между вузами, приобретения студентами новых профессиональных навыков. Мы успешно работаем с АСИ и по направлениям, связанным с развитием туристической отрасли. Особую благодарность хочется выразить Светлане Витальевне Чупшевой за инициативы и проекты, за высокий уровень организации работы с регионами. Самарская область принимает активное участие во всех программах АСИ и, безусловно, будет активно участвовать в дальнейшем. Очень ценно, что проекты наших разработчиков высоко оцениваются на федеральном уровне. Со своей стороны, мы готовы оказывать им всю необходимую поддержку для дальнейшего развития и тиражирования их идей».  

 

Фото:   pixabay

 

Теги: жигулевская долина резидент ТОП-100

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