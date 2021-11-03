Режим работы в выходные дни подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии СО

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Управление Росгвардии по Самарской области информирует о том, что прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг в сферах оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности в период с 4 по 7 ноября 2021 года будет осуществляться по следующему графику:

6 ноября (суббота) - с 9:30 до 12:00;

4, 5 и 7 ноября – выходные дни.

Управление Росгвардии по Самарской области напоминает, что согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также административных регламентов Росгвардии, устанавливающих порядок предоставления государственных услуг в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и частной детективной деятельности, заявление о предоставлении соответствующей государственной услуги может быть подано в электронном виде в любое удобное для Вас время с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.