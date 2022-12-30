Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в период новогодних праздников

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В период новогодних праздников прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг в Информационном центре ГУ МВД России по Самарской области будет осуществляться по следующему графику:

31 декабря - выходной день;

1 января - выходной день;

2 января - выходной день;

3 января - выходной день;

4 января - с 10:00 до 13:00;

5 января - с 10:00 до 13:00;

6 января - выходной день;

7 января - выходной день;

8 января - выходной день.

С 9 января 2023 года прием граждан осуществляется в соответствии с повседневным графиком работы.