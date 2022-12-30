Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в период новогодних праздников

В период новогодних праздников прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг в Информационном центре ГУ МВД России по Самарской области будет осуществляться по следующему графику:
31 декабря - выходной день;
1 января - выходной день;
2 января - выходной день;
3 января - выходной день;
4 января - с 10:00 до 13:00;
5 января - с 10:00 до 13:00;
6 января - выходной день;
7 января - выходной день;
8 января - выходной день.
С 9 января 2023 года прием граждан осуществляется в соответствии с повседневным графиком работы.