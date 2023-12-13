Решается вопрос о трудоустройстве осужденных  на самарском сельхоз предприятии «Тепличный»

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С этой целью был проведен круглый стол с участием сотрудников предприятия и старшего психолога колонии-поселения № 27 УФСИН СО Елены Кортуновой.

В ходе делового разговора обсуждался вопрос выработки у осужденных устойчивой заинтересованности в результатах своего труда.

Важным моментом встречи стало обсуждение вопросов с главным специалистом по персоналу предприятия «Тепличный», позволяющее определить перспективы эффективного взаимодействия исправительных учреждений с работодателями.

— Значимость подобного взаимодействия, — отметила начальник психологической службы УФСИН подполковник внутренней службы Марина Сотикова, — определена необходимостью сохранения ресоциализации, которая позволит осужденным после освобождения вернуться в социум и начать новую жизнь, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО