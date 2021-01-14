Renault объединяет Lada и Dacia

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Компания Renault, которой принадлежит бренд Lada, представила публике новую глобальную стратегию, которая получила свое особое название – Renaulution. В этой стратегии одно из принципиально важных решений – объединение Lada и Dacia.

При этом уточняется, что полного слияния не будет: марки сохранят названия своих моделей и будут предлагать своим покупателям разные модели автомобилей. Но все модели, выпускаемые данными брендами, будут создаваться на одной базе – модульной платформе CMF-B. В Dacia эта платформа уже используется.

В результате у АвтоВАЗА и Dacia вместо четырех используемых платформ останется одна. Сократится и количество типов кузова в подразделениях Renault. Сейчас их 18, станет 11. Но общий объем выпускаемых автомобилей будет увеличен до 1 млн автомобилей в год.

Отказ от платформ, используемых сейчас на АвтоВАЗе, означает, что производство моделей Granta, Vesta и двух версий Niva к 2025 году прекратится. В 2023 году АвтоВАЗ планирует представить две модели Lada на новой платформе, еще одну новинку в 2024 году и еще одну – в 2025 году, передает samarskie-voditeli.ru.

Фото: samarskie-voditeli.ru