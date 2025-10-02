Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету

62

Бюджет россиян чаще всего спланирован. Но в нём есть расходы, которые выбивают из колеи и которые нельзя назвать постоянными. Среди лидеров – траты на врачей и лекарства, а также ремонт – от поломок техники до внезапно испорченных обоев или залитого соседями потолка. Подробнее – в итогах опроса «АльфаСтрахование».

56% опрошенных самой расходной статьей назвали медицину. Даже те, кто стараются пользоваться бесплатной системой здравоохранения, признаются: покупка лекарств, срочные обследования обходятся от 10 до 50 тыс. руб. Более половины опрошенных рассказали, что такие траты случаются минимум раз в год, а откладывать на них, чтобы не проседать в деньгах, удается лишь каждому третьему.

Второе место заняли поломки бытовой техники и автомобиля. Сломавшийся холодильник или ремонт двигателя машины выливаются в счета на суммы от 15 до 150 тыс. руб. 12% участников опроса держат для таких целей «резервный фонд», но нередко его не хватает – например, когда технику уже не починить и проще заменить новой.

Среди лидеров оказался и ремонт жилья из-за аварий, например, протечек крыши или потопа от соседей. На ликвидацию последствий только за последние полгода тратили от 20 до 80 тыс. руб. 7% опрошенных.

Существенная трата для респондентов – штрафы и судебные издержки. На эти статьи расходов уходит от 5 тыс. руб. Если речь идет об автоштрафах, добавляются эвакуации машин с расходами от 10 тыс. руб.

Ветеринарные операции и лечение домашних животных дестабилизируют бюджет на сумму 7 до 25 тыс. руб. за один визит, что тоже бьет по карману. Еще один интересный результат опроса – траты на образование детей: внеплановые курсы, репетиторы или взносы за поездки на олимпиады обходятся от 5 до 30 тыс. руб., более 8% опрошенных отметили, что забывают учитывать их в бюджете изначально.

Праздники и «обязательные» подарки родственникам и коллегам: 5-10 тыс. руб. за раз. Иногда и чаще, чем раз в месяц. Внезапные поездки на свадьбы, похороны или просто к родственникам в другой регион – в среднем от 8 до 40 тыс. руб.

Непредвиденные расходы в отпуске или рабочей поездке также оказались в списке выбивающих из привычного бюджета. Как и поломки гаджетов, в частности, мобильных телефонов. В лучшем случае, ремонт обходится в 10 тыс. руб. Но поскольку ситуация с ним как правило непредсказуема, то и эта сумма может подкосить бюджет.

Участие в опросе приняли 1497 человек.