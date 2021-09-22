Ректор пермского университета: "Тревожная кнопка сработала"

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Тревожная кнопка в Пермском государственном университете, где произошла стрельба, в день трагедии сработала, рассказал журналистам ректор Пермского государственного научно-исследовательского университета Дмитрий Красильников, передает РИА Новости.

"Тревожная кнопка сработала", - заявил Красильников в ответ на вопрос журналистов, что произошло с тревожной кнопкой. В деталях произошедшего, по его словам, разбирается СК.

По словам ректора, вуз не имел претензий к работе обслуживающего его частного охранного предприятия, договор с ним заканчивался в начале 2022 года.

Утром в понедельник студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шестеро погибли, пострадали 42 человека. Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен, позднее его госпитализировали. По данным регионального Минздрава, он остается в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок.

Фото: соцсети