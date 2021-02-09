Регоператор раздает щепу от хвойных деревьев жителям Самары

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Акция по переработке елок, запущенная ЭкоСтройРесурсом, подходит к концу. Все хвойные деревья, собранные с контейнерных площадок, были переработаны в ценное сырье. И сейчас идет его раздача жителям города на безвозмездной основе. Желающие получить щепу могут обратиться к регоператору по предварительной заявке, позвонив по номеру телефона 8(846) 303- 06 -41 до 21 февраля 2020 года.

Хвойные деревья, которые каждый год после новогодних праздников отвозили на полигон в этом – отправили на переработку. Региональный оператор ЭкоСтройРесурс просил жителей Самары складировать хвойные деревья возле контейнерных площадок. Спецтехника выезжала отдельным маршрутом, собирала елки и отвозила их на специализированную площадку, где с помощью мобильной дробилки их переработали в щепу.

«Даже после праздников хвойные деревья могут быть ценным вторичным сырьем, поэтому не должны попадать на полигон», – говорит руководитель экологического управления регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

Отходы от хвойных деревьев являются экологичным продуктом, пригодным для повторного использования. Щепа, полученная в ходе переработки елки, применяется для садово-хозяйственных нужд, а также, как естественный подстил для животных в зоопарках и конно-спортивных клубах.

В этом году акция «Подари елке вторую жизнь» проходила в Самаре впервые. В следующем году ее планируется провести не только в столице губернии, но и других районах области.

Первые 10 кубов щепы отправились в конно-спортивный клуб на подстил и подкорм животным. Еще 15 кубов сейчас регоператор раздает жителям, которые предварительно оставляли свои заявки по телефону и в социальных сетях.

«На моей даче много растений, которым щепа служит как удобрение, помогает создать оптимальную среду в почве. Поэтому когда узнали про акцию, очень обрадовались, оставили заявку. Нам позвонили и мы приехали за щепой», – говорит жительница Самары Татьяна Потапова.

Раздача щепы будет проходить 21 февраля включительно до 17.00. Забрать ее может каждый желающий. Для этого необходимо предварительно оставить заявку по телефону 8(846) 303- 06 -41.

Фото: ЭкоСтройРесурс