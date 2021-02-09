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Регоператор раздает щепу от хвойных деревьев жителям Самары

9 февраля 2021 18:04
96
Щепа, полученная в ходе переработки елки, применяется для садово-хозяйственных нужд, а также, как естественный подстил для животных.

Акция по переработке елок, запущенная ЭкоСтройРесурсом, подходит к концу. Все хвойные деревья, собранные с контейнерных площадок, были переработаны в ценное сырье. И сейчас идет его раздача жителям города на безвозмездной основе. Желающие получить щепу могут обратиться к регоператору по предварительной заявке, позвонив по номеру телефона 8(846) 303- 06 -41 до 21 февраля 2020 года.

Хвойные деревья, которые каждый год после новогодних праздников отвозили на полигон в этом – отправили на переработку. Региональный оператор ЭкоСтройРесурс просил жителей Самары складировать хвойные деревья возле контейнерных площадок. Спецтехника выезжала отдельным маршрутом, собирала елки и отвозила их на специализированную площадку, где с помощью мобильной дробилки их переработали в щепу.

«Даже после праздников хвойные деревья могут быть ценным вторичным сырьем, поэтому не должны попадать на полигон», – говорит руководитель экологического управления регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

Отходы от хвойных деревьев являются экологичным продуктом, пригодным для повторного использования. Щепа, полученная в ходе переработки елки, применяется для садово-хозяйственных нужд, а также, как естественный подстил для животных в зоопарках и конно-спортивных клубах.
В этом году акция «Подари елке вторую жизнь» проходила в Самаре впервые. В следующем году ее планируется провести не только в столице губернии, но и других районах области.
Первые 10 кубов щепы отправились в конно-спортивный клуб на подстил и подкорм животным. Еще 15 кубов сейчас регоператор раздает жителям, которые предварительно оставляли свои заявки по телефону и в социальных сетях.

«На моей даче много растений, которым щепа служит как удобрение, помогает создать оптимальную среду в почве. Поэтому когда узнали про акцию, очень обрадовались, оставили заявку. Нам позвонили и мы приехали за щепой», – говорит жительница Самары Татьяна Потапова.

Раздача щепы будет проходить 21 февраля включительно до 17.00. Забрать ее может каждый желающий. Для этого необходимо предварительно оставить заявку по телефону 8(846) 303- 06 -41.

 

Фото:    ЭкоСтройРесурс

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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Новости Тольятти
9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
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4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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