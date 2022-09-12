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Регистрация "профессиональных коллекторов" теперь доступна на Госуслугах

12 сентября 2022 10:59
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Регистрация "профессиональных коллекторов" теперь доступна на госуслугах

«Профессиональные» коллекторы с помощью портала Госуслуг могут внести сведения в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Новый сервис направлен на упрощение процедуры и сокращение сроков получения государственной услуги. Он разработан Федеральной службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Посредством портала Госуслуг пользователи могут направить в ФССП России и ее территориальные органы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре, об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра, а также об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги реализовано в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1279, а также в рамках  ведомственной программы цифровой трансформации.

Перейти к форме подачи заявления на портале Госуслуг можно по ссылке https://www.gosuslugi.ru/609906/1/form.

 

 

 

 

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