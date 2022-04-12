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Регистрация на всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» продлена до 24 апреля

12 апреля 2022 10:30
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Регистрация на всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» продлена до 24 апреля

Регистрация на всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» продлена до 24 апреля.

Работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, студенты, представители других креативных индустрий или просто любители путешествия по родному краю, желающие попробовать себя в этом профессиональном направлении – у вас есть шанс!

В этом уже третьем сезоне для участников конкурса появилось еще больше возможностей реализовать свой потенциал и представить нашу Самарскую область на высоком общероссийском уровне.

В Самарской области теперь есть официальный представитель конкурса – «посол гостеприимства» -  Лодочникова Ольга https://vk.com/olga_lodochnikova, коренная жительница Тольятти, дизайнер, экскурсовод и автор туристического проекта.

На ближайший год перед послом поставлены важные задачи – создать на территории Самарского региона профессиональные сообщества и объединить в них людей, которые хотят узнать сферу гостеприимства не только глазами туриста. Индустрия гостеприимства заинтересована в новых ярких участниках и повышении компетенций у представителей туристической отрасли.

В третьем сезоне в конкурсе 4 направления:

  • «Менеджеры индустрии гостеприимства»;

  • «Стартапы и прорывные идеи в туризме»;

  • «Развитие территорий»;

  • «Будущее туризма».

Победители конкурса в зависимости от направления получат возможность:

  • войти в состав профильных экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма;

  • пройти профильные стажировки;

  • получить предложения по трудоустройству;

  • гранты на образование или поддержку проекта от партнеров конкурса;

  • возможность участия в программе наставничества;

  • а также организационную, методологическую и медиаподдержку своих инициатив.

Подать заявку может любой совершеннолетний россиянин на сайте welcomecup.ru до 24 апреля 2022 года.

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