Региону выделено более 200 млн рублей дополнительных федеральных средств на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет 

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Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных федеральных средств для софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Данные выплаты введены Указом Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Самарской области на эти цели будет направлено 202 304,3 тыс. рублей. Средства выделяются из Резервного фонда Правительства РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский. Решение о выделении средств было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский уточнил, что с учетом средств, уже предусмотренных законом о федеральном бюджете на 2021 год, и выделенных ранее в июне этого года Комиссией совместно с Правительством РФ дополнительных средств, в этом году федеральная помощь Самарской области в ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет в сумме составит почти 4,8 млрд рублей.

Леонид Симановский пояснил: «Правительство и наша парламентская Комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований продолжают оказывать поддержку нашим гражданам. Напомню, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет малоимущим семьям были введены в марте прошлого года указом Президента РФ. Из федерального бюджета обеспечивается софинансирование соответствующих расходов регионов. Это очень существенная помощь нашим гражданам. Осенью прошлого года при принятии трехлетнего федерального бюджета мы вместе с руководством Самарской области добились выделения нашему региону в этом году на эти цели 2,93 млрд рублей. Благодаря совместной работе парламентской Комиссии с Правительством РФ, в июне этого года Самарской области было дополнительно направлено более 1,6 млрд рублей и сейчас – еще 202,3 млн рублей. Напомню, что в этом году многие семьи начали получать данную поддержку в повышенном размере. В марте этого года Президент РФ подписал еще один указ, согласно которому среднедушевой доход семьи с учетом этой выплаты должен быть не ниже прожиточного минимума взрослого. В связи с этим размер выплаты от базового уровня, который составляет половину прожиточного минимума ребенка, может быть увеличен в 1,5 или 2 раза. Кроме того, для всех расчетов теперь используется текущая величина прожиточного минимума, а не за второй квартал предыдущего года, как было ранее. Благодаря дополнительной поддержке Самарская область сможет обеспечить все выплаты на детей от 3 до 7 лет в полном объеме».

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