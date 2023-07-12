Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие разделено на два больших блока – работа секций и пленарное заседание.
В Самаре пройдет форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов «#НАМЕСТАХ.РФ»
круглогодичные курорты создадут в России на побережьях пяти морей к 2030 году
Круглогодичные курорты создадут в России на побережьях пяти морей к 2030 году
Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя
Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя
При использовании СИМ соблюдайте правила безопасности.
Региональная Госавтоинспекция: пользователь СИМ – полноценный участник дорожного движения
Дата праздника имеет символическое значение. 12 июля (по старому стилю) – день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии.
Сегодня во всем мире любители и профессионалы фотодела отмечают свой праздник - День фотографа
Теперь предприниматели смогут получать до 2 млн рублей по ставке 7,5% годовых.
Региональный Гарантийный фонд запустил беззалоговый заём для предпринимателей
С начала года около 600 жителей региона прошли профобучение по социальным сертификатам
Участникам профилактических встреч полицейские презентовали буклеты и тематические памятки.
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с учащимися образовательных организаций
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.5
-0.99
EUR 99.68
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Региональный Гарантийный фонд запустил беззалоговый заём для предпринимателей

12 июля 2023 15:39
91
Теперь предприниматели смогут получать до 2 млн рублей по ставке 7,5% годовых.

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области объявило о запуске новой финансовой программы Гарантийного фонда.

Теперь предприниматели смогут получать до 2 млн рублей по ставке 7,5% годовых. При этом чтобы получить его не требуется залоговое обеспечение, только поручительство физического или юридического лица.

«Вся наша команда во главе с губернатором Дмитрием Азаровым разрабатывает и запускает новые меры поддержки, учитывая мнения и пожелания бизнеса. Большое количество запросов предпринимателей касалось беззалоговых финансовых продуктов Гарантийного фонда, – акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Новая программа позволит предпринимателям, имеющим положительную кредитную историю в ГФСО, получить до 2 млн рублей по льготной ставке и на комфортных условиях. Уверен, что благодаря такому инструменту поддержки будут реализованы многие бизнес-планы и запущены новые проекты наших предпринимателей», – сказал министр.

Напомним, что помимо новой программы в Гарантийном фонде действуют льготные микрозаймы для начинающих и более опытных предпринимателей. По этим программам можно получить до 5 млн рублей по льготным ставкам до 5,6% годовых. Для начинающих и социальных предпринимателей, а также для самозанятых действует минимальная ставка – 1%. Кроме того, региональный институт развития предоставляет бизнесу поручительства для получения банковских кредитов.

За первое полугодие 2023 года Гарантийный фонд выдал микрозаймы на общую сумму более 350 млн рублей, поручительства – на 546 млн рублей, что помогло предпринимателям привлечь на свое развитие 1,35 млрд рублей.

Благодаря активной многоплановой поддержке предпринимательской деятельности со стороны государства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Самарской области за 5 лет увеличилось почти на 30%, а оборот предприятий малого бизнеса вырос на 45%. По уровню развития предпринимательства Самарская область за эти годы вышла на 9 место в России и 2 место в ПФО. Количество самозанятых граждан, которое в Самарской области в 2017 году не превышало 100 человек, в настоящее время составляет около 130 тысяч человек.

Получить консультацию по действующим инструментам поддержки бизнеса можно в одном из центров «Мой бизнес» или на едином портале господдержки mybiz63.ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
12 июля 2023  11:16
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
215
Спортсмены на гоночных грузовиках, внедорожниках, багги, мотоциклах и квадроциклах уже преодолели степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской и Самарской областей.
11 июля 2023  18:11
В Самарскую область прибывают участники международного ралли «Шелковый путь»
670
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
10 июля 2023  13:54
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
1248
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 июля 2023  12:21
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
485
Специальные технические средства позволят повысить эффективность боевых действий.
7 июля 2023  18:54
Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью
985
Весь список