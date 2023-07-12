Региональный Гарантийный фонд запустил беззалоговый заём для предпринимателей

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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области объявило о запуске новой финансовой программы Гарантийного фонда.

Теперь предприниматели смогут получать до 2 млн рублей по ставке 7,5% годовых. При этом чтобы получить его не требуется залоговое обеспечение, только поручительство физического или юридического лица.

«Вся наша команда во главе с губернатором Дмитрием Азаровым разрабатывает и запускает новые меры поддержки, учитывая мнения и пожелания бизнеса. Большое количество запросов предпринимателей касалось беззалоговых финансовых продуктов Гарантийного фонда, – акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Новая программа позволит предпринимателям, имеющим положительную кредитную историю в ГФСО, получить до 2 млн рублей по льготной ставке и на комфортных условиях. Уверен, что благодаря такому инструменту поддержки будут реализованы многие бизнес-планы и запущены новые проекты наших предпринимателей», – сказал министр.

Напомним, что помимо новой программы в Гарантийном фонде действуют льготные микрозаймы для начинающих и более опытных предпринимателей. По этим программам можно получить до 5 млн рублей по льготным ставкам до 5,6% годовых. Для начинающих и социальных предпринимателей, а также для самозанятых действует минимальная ставка – 1%. Кроме того, региональный институт развития предоставляет бизнесу поручительства для получения банковских кредитов.

За первое полугодие 2023 года Гарантийный фонд выдал микрозаймы на общую сумму более 350 млн рублей, поручительства – на 546 млн рублей, что помогло предпринимателям привлечь на свое развитие 1,35 млрд рублей.

Благодаря активной многоплановой поддержке предпринимательской деятельности со стороны государства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Самарской области за 5 лет увеличилось почти на 30%, а оборот предприятий малого бизнеса вырос на 45%. По уровню развития предпринимательства Самарская область за эти годы вышла на 9 место в России и 2 место в ПФО. Количество самозанятых граждан, которое в Самарской области в 2017 году не превышало 100 человек, в настоящее время составляет около 130 тысяч человек.

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