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Региональное управление Росгвардии подвело итоги чемпионата по плаванию

14 сентября 2023 14:53
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В состязаниях приняли участие представители всех специальных подразделений – ОМОН и СОБР, а также вневедомственной охраны.

В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялся чемпионат по плаванию.  Он состоялся на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» Самарского университета. В состязаниях приняли участие представители всех специальных подразделений – ОМОН и СОБР, а также вневедомственной охраны, в общей сложности за звание лучших боролись пять команд. Участникам соревнований необходимо было продемонстрировать свои навыки плавания различными стилями на различных дистанциях.

По итогам чемпионата лучшими судьи признали сотрудников Управления вневедомственной охраны, второе место заняли бойцы ОМОН «Орлан» из Тольятти, и замкнули тройку лидеров представители ОМОН «Смерч» (на транспорте). Самые сильные спортсмены будут отстаивать честь Самары на чемпионате по плаванию Приволжского округа Росгвардии.

«Плавание – это уникальная дисциплина, которая помогает человеку гармонично развивать все группы мышц, повышает его физиологическую выносливость. А именно это качество имеет важное значение для сотрудника правоохранительных органов, на которого очень часто ложатся весьма серьезные нагрузки. Все участники соревнований показали достойный результат» - подвел итоги чемпионата начальник физической подготовки и спорта капитан Михаил Баев, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

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