Региональное правительство окажет погорельцам Борского района материальную помощь

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В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова окажут материальную помощь жителям Борского района, пострадавшим из-за пожара. Об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова.

Глава региона на заседании оперативного штаба поручил Минсоцдему оказать помощь жителям села Гвардейцы и поселка Немчанка. В первом сгорели 14 частных строений, во втором - 16 домовладений. Из средств областного бюджета пострадавшим направят деньги на первоочередные нужды. На каждого члена семьи выделят по 10 тысяч рублей.



"Уже приняты документы от 9 семей составом 22 человека. Часть семей материальную помощь получат уже сегодня, часть - завтра", - отметила Марина Антимонова.

Материальную помощь погорельцам окажут и в дальнейшем. Ее размер определят в зависимости от степени причиненного вреда здоровью и ущерба имуществу. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу обеспечить семьи, потерявшие единственное жилье, новым домом. Эту помощь тоже окажут из средств регионального бюджета, передает sova.info.

Фото: СОВА