Я нашел ошибку
Главные новости:
Причина – человеческий фактор.
Перепутали трафареты: в Севастополе ошиблись нанося на асфальт надпись "дети"
Будьте внимательны и осторожны!
Днем и ночью в Самарской области ожидаются гроза, ливень, сильный ветер, возможен град
Заседание состоялось в онлайн формате в рамках молодежного форума «iВолга».
Игорь Комаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов ПФО
Специалисты газовой компании контролируют состояние сетей и безопасность газоснабжения населенных пунктов, где угроза возгорания еще не миновала. 
Сотрудники СВГК помогли уменьшить последствия ЧС в Борском и Кинельском районах
Самарские производители, в том числе и ГК «Самарские овощи», предлагают овощи «борщевого набора» по доступным ценам.
Аграрии Самарской области собирают урожай овощей
Объявлен желтый уровень опасности.
В ближайшие три дня в губернии сохранится жара до +32 С
Секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто не остался равнодушным к чужой беде.
Создан центр по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в Борском районе
Глава региона на заседании оперативного штаба поручил Минсоцдему оказать помощь жителям села Гвардейцы и поселка Немчанка.
Региональное правительство окажет погорельцам Борского района материальную помощь
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.07
-0.29
EUR 86.78
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ЦРК «Художественный» пройдет фотовыставка «Браво, артист!», посвященная 100-летнему юбилею Юрия Никулина
Музей Эльдара Рязанова приглашает отметить День Российского кино
Поздравление Игоря Комарова с 800-летием Нижнего Новгорода
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Региональное правительство окажет погорельцам Борского района материальную помощь

23 августа 2021 16:51
113
Глава региона на заседании оперативного штаба поручил Минсоцдему оказать помощь жителям села Гвардейцы и поселка Немчанка.

В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова окажут материальную помощь жителям Борского района, пострадавшим из-за пожара. Об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова.

Глава региона на заседании оперативного штаба поручил Минсоцдему оказать помощь жителям села Гвардейцы и поселка Немчанка. В первом сгорели 14 частных строений, во втором - 16 домовладений. Из средств областного бюджета пострадавшим направят деньги на первоочередные нужды. На каждого члена семьи выделят по 10 тысяч рублей.

"Уже приняты документы от 9 семей составом 22 человека. Часть семей материальную помощь получат уже сегодня, часть - завтра", - отметила Марина Антимонова.

Материальную помощь погорельцам окажут и в дальнейшем. Ее размер определят в зависимости от степени причиненного вреда здоровью и ущерба имуществу. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу обеспечить семьи, потерявшие единственное жилье, новым домом. Эту помощь тоже окажут из средств регионального бюджета, передает sova.info.

 

Фото: СОВА

Теги: погорельцы помощь

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
О ситуации в Борском районе Дмитрий Азаров рассказал на встрече Александра Карелина с партийным активом и членами регштаба общественной поддержки.
23 августа 2021, 15:02
Дмитрий Азаров: без поддержки невозможно рассчитывать ни на результат, ни на свершения
О ситуации в Борском районе Дмитрий Азаров рассказал на встрече Александра Карелина с партийным активом и членами регштаба общественной поддержки. Политика
1097
В городе объявлена масштабная акция помощи людям, которые принимают участие в тушении пожара.
12 июля 2021, 17:40
Жители Тольятти, волонтеры и активисты «Единой России» принимают участие в ликвидации последствий лесного пожара
В городе объявлена масштабная акция помощи людям, которые принимают участие в тушении пожара. Политика
1176
Они помогают в наведении чистоты и порядка на территории Тольяттинского дома малютки.
29 июня 2021, 14:08
Осужденные, содержащиеся в КП-1 СО,помогают «Дому ребенка» в Тольятти
Они помогают в наведении чистоты и порядка на территории Тольяттинского дома малютки. Общество
545
В центре внимания
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
23 августа 2021  13:51
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
227
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
23 августа 2021  13:00
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
222
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
23 августа 2021  12:45
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
413
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
23 августа 2021  10:12
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
684
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
23 августа 2021  09:38
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
364
Весь список