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Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева: "Управления социальной защиты населения свою работу не прекращают".

Министр подчеркнула, что все жители, записанные на приём в нерабочие дни, будут приняты без изменений времени и даты. Кроме того, продолжится запись и на другие дни, в том числе через социальный портал suprema63.ru или по телефонам горячей линии.

Также по этим телефонам можно получить консультацию. Выплаты будут осуществляться в установленный период. Регина Воробьева добавила:

"Во избежание скопления людей в управлениях соцзащиты, прошу максимально обращаться за предоставлением выплат путем подачи заявления в электронной форме на соцпортале министерства. Берегите себя и своих близких. По возможности оставайтесь в эти дни дома".