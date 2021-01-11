Ребенок выжил после падения на рельсы в московском метро

53

Машинист поезда метро в Москве спас мальчика, упавшего на рельсы на станции "Бабушкинская", передает ТАСС. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На станции метро "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы. Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав, после чего машинист обесточил рельс и достал мальчика. Теперь нашего героя ждет награда", - говорится в публикации.

Детали произошедшего уточняются. Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком.

Фото из открытых источников