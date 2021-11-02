Реальный размер пенсий россиян сократился восьмой месяц подряд

194

Реальные пенсии россиян снижаются восьмой месяц подряд, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России», передает РБК.

В январе реальный размер пенсий, то есть скорректированный на размер инфляции, вырос на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако последующие месяцы показатель в годовом выражении был ниже. В феврале он уменьшился на 0,1% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%.

Эти данные не учитывают единовременную выплату 10 тыс. руб., которую пенсионерам выдали в сентябре по поручению президента, добавили в Росстате.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

