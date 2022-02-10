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РБК: МВД заблокировало сайты по продаже краденных данных более 100 млн банковских карт

10 февраля 2022 15:25
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Общая стоимость данных превышала $654,9 млн, сообщает издание.

Министерство внутренних дел РФ в ночь с 7 на 8 февраля заблокировало три крупнейших мошеннических сайта по продаже данных краденных банковских карт. Общая стоимость данных краденных карт, число которых оценивается в 113 млн, превышала $654,9 млн, сообщает в четверг РБК со ссылкой на оценку компании в сфере кибербезопасности Group-IB, передает ТАСС.

Как уточняет издание, на крупнейших порталах по мошенничеству с данными банковских карт со всего мира появились баннеры с символикой МВД. "Сервис закрыт навсегда в ходе спецоперации правоохранительных органов. Управление "К" БСТМ МВД России предупреждает: хищения денежных средств с банковских карт незаконны!", - говорится на сайтах мошеннических порталов.

"Заглушки на данных ресурсах появились в ночь с 7 на 8 февраля, а сложности с доступом к ним появились раньше - начиная с 5 февраля", - передает РБК слова представителя Group-IB. По данным РБК, МВД заблокировало кардшопы (сайты продажи данных банковских карт) Ferum и Trump's Dumps. Объявление о блокировке появилось на сайте Uas-Service, который занимался продажей скомпрометированных SSN (social security numbers - номеров социального страхования) и доступа к RDP-серверам для обеспечения анонимности киберпреступников, уточняет издание.

Несмотря на то, что доля данных российских банковских карт на мошеннических сайтах была невысокой, ресурсы были русскоязычными и управлялись русскоязычными администраторами, уточнили в Group-IB. Более того, заблокированные сайты Ferum, Trumps Dump и Uas-Service находились на одном сервере, что свидетельствует об их возможном управлении одной хакерской группировкой.

 

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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