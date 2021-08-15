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Развод превращает во врагов почти каждую четвертую пару

15 августа 2021 11:39
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Развод превращает во врагов почти каждую четвертую пару

6 из 10 разведенных женщин назвали решение о разводе своей инициативой. При этом бывшие супруги, имеющие детей, чаще продолжают общаться друг с другом, чем бездетные пары, даже если отношения натянутые. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3500 представителей экономически активного населения России, переживших развод.

На вопрос, кто был инициатором развода, мужчины и женщины отвечают по-разному. 34% представителей сильного пола сообщили, что расторжение брака было общим решением, 30% — что развестись предложила жена, 27% — что он сам.

Женщины видят развод иначе. О том, что на расторжении брака настаивали они сами, сообщили 60% опрошенных представительниц прекрасного пола. Каждая четвертая (25%) отмечает, что к решению о разводе они пришли совместно с мужем. О том, что инициатором расставания был бывший супруг, рассказали лишь 9% женщин.

При этом мужчин, настаивающих на своей инициативе в расторжении брака, больше среди респондентов старше 45 лет, тогда как среди женщин собственную инициирующую роль чаще отмечают молодые респондентки в возрасте до 34 лет, а также не имеющие детей. Тех, кто сообщил, что решение о разводе было совместным, больше всего среди мужчин в возрасте от 35 до 44 лет и среди женщин старше 45 лет.

По данным SuperJob, во многих случаях экс-супругам удается сохранить дружбу между собой — об этом рассказали по 44% мужчин и женщин. «Стараемся общаться, но отношения натянутые», — так охарактеризовали свое взаимодействие с некогда самым близким человеком 33% мужчин и 34% женщин. «Договорились о встречах папы с детьми каждую субботу»; «Пересекаемся иногда в гостях у общих друзей», — делятся респонденты. О настоящей вражде с бывшими супругами сообщили 23% мужчин и 22% женщин.

Попытки наладить диалог между собой в большей степени свойственны бывшим супругам, имеющим детей. И мужчин, и женщин, общающихся несмотря на натянутые отношения, больше среди родителей (40% и 35% соответственно). Напротив, считают экс-супругов своими врагами чаще те, у кого детей нет (36% среди мужчин и 35% среди женщин).

По сравнению с 2009 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, среди представителей обоих полов немного выросло число тех, кто сумел сохранить дружеские отношения после развода.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 643
Время проведения: 2—11 августа 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, которому приходилось расторгать официальный брак
Размер выборки: 3500 респондентов

Теги: брак развод семья соцопрос

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