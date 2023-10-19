Развитие Российского движения детей и молодёжи обсудили на заседании в Самаре

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Врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодёжи при Губернаторе Самарской области. На встрече обсудили результаты работы Движения Первых и его дальнейшее развитие.

В заседании координационного совета приняли участие заместитель руководителя департамента регионального взаимодействия Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Валерия Шалимова, врио заместителя министра образования и науки Самарской области – руководителя департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк, а также главы муниципальных образований региона.

— Только вместе мы сможем помочь нашим детям успешно социализироваться, развить интерес к различным сферам жизни и выстроить личную траекторию развития; вырастить поколение детей, которые будут знать и любить Россию и связывать с ней свое будущее, — подчеркнул Александр Фетисов.

Более чем за полгода деятельности регионального отделения участниками Движения Первых стали 64 731 жителей Самарской области, это и дети в возрасте от 6 до 18 лет, и их наставники – родители, педагоги и вожатые.

Сергей Бурцев отметил, что, с момента проведения первого регионального координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодёжи от 6 декабря 2022 года, 100% общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования Самарской области приняли решение об открытии первичных отделений. На данный момент количество открытых отделений составляет – 741.

— Мы видим, что в данном процессе помощниками являются советники директоров по воспитанию, которые выполняют функцию кураторов первичных отделений, а также муниципальные команды Движения на территориях. Это их большая заслуга, - подчеркнул Сергей Александрович.

Сегодня в регионе ведется работа по поддержке местных отделений, созданию комфортных рабочих мест для тех, кто трудится на местах и созданию точек притяжения для молодёжи в разных уголках региона.

Один из значимых реализованных проектов региональной команды - общественный проект «Отважным и важным» в рамках Самарской областной патриотической акции. В рамках конкурса было получено более 700 детских рисунков и изготовлено 5 000 шевронов для оказания поддержки и выражения благодарности военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации – участникам специальной военной операции. Шевроны защитникам передал лично Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ещё один пример реализованных проектов - спортивный фестиваль «Семейная команда», который прошёл в День семьи, любви и верности на стадионе Солидарность Самара Арена. В рамках фестиваля прошли массовые забеги и заезды на велосипедах, роликах, самокатах, скейтах.

А прямо сейчас в Самаре студенты средних профессиональных образовательных организаций завершают программу трехдневного обучения и регионального отбора в рамках Всероссийского проекта «Команда Первых».

Совсем скоро в Самарской области стартует церемония вручения первого паспорта гражданина Российской Федерации «Мы – граждане России». Движение Первых совместно с министерством образования и науки Самарской области и главным управлением МВД России по Самарской области уже в ноябре в каждом муниципальном образовании проведет вручения паспортов ребятам, которым в октябре исполнилось 14 лет.

Также в комплекс мероприятий Движения вошел проект по оказанию первой помощи. Самара стала одной из площадок старта проекта. В рамках проекта учащиеся 1-11 классов и студенты СПО осваивают теоретические и практические навыки оказания первой помощи, грамотного поведения в опасных для жизни и здоровья ситуациях.

В этом году был объявлен отбор участников на Международную выставку-форум «Россия», на которой представят достижения и успехи нашей страны за последние годы. Работа флагманского павильона выставки будет организована «Движением Первых» совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей». В данный момент формируется команда из числа активистов и наставников региона, которые представят Самарскую область на масштабном событии.

— Главной мотивацией работы нашей команды являются те, ради кого мы это делаем – дети, и мы видим, как они меняются – становятся более заинтересованными, определяются кем хотят стать, погружаются в творчество, находят друзей, увлекаются, пробуют, где-то ошибаются, но вместе с Движением пробуют вновь и добиваются своей цели, — отметила Кристина Гнатюк.

Высокий профессионализм региональной команды Движения Первых отметила и Валерия Шалимова.

— Хочется сказать слова благодарности Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за поддержку Регионального отделения. А также Вам, Александр Борисович. Это заметно по результатам деятельности региональной команды «Движения первых». Хочу отметить успехи регионального отделения в вопросах привлечения и участия детей и молодежи в грантовом конкурсе Движения первых. Одобрены 16 заявок на общую сумму 31,5 млн руб. Грантополучатели проводят обучающие занятия по фиджитал спорту, соревнования по визуальному программированию, знакомят учащихся с медицинскими профессиями и историей родного города, а совсем скоро пройдет фестиваль для актива детских и молодежных организаций Самарской области, — сказала Валерия Шалимова.

Валерия Шалимова сказала, что Самарская область готова стать постоянной площадкой для проведения Всероссийских проектов. Пример слаженной и продуктивной работы региона – Молодёжный форум Приволжского федерального округа iВолга. В этом году на Форуме было организовано специальное направление «Поколение Первых», участниками которого стали активисты Движения Первых, советники директоров по воспитанию в образовательных организациях, а также представители родительского сообщества. Для всестороннего и гармоничного развития участников были проведены дополнительные активности: «Хор Первых» и «Первый театр». Валерия Шалимова подчеркнула, что центральный аппарат Движения Первых продолжит практику такого партнерства и в следующем году.