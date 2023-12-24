Развеян миф о пользе специальных очков для компьютера

143

Польза желтого фильтра на линзах специальных очков для работы за компьютером не доказана. Популярный миф развеяла врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалистка отметила, что такие линзы могут уменьшить количество голубого света, повысить контрастность картинки и сделать экран более читаемым. «Но стоит отметить, что польза этих очков недостаточно доказательна. Несмотря на их популярность, исследования по эффективности все еще ограничены, мнения специалистов расходятся. Если в них комфортно, то пользоваться ими можно, но это не стопроцентная рекомендация и не гарантия того, что они облегчат работу за компьютером при длительной нагрузке», — подчеркнула Шилова.

Врач считает, что более эффективным будет периодически выполнять упражнения для мышц глаз. Офтальмолог также посоветовала уменьшать голубой спектр в настройках яркости экрана и правильно организовать рабочее место, пишет Лента.

Ранее в Роскачестве опровергли миф об опасном для здоровья излучении от мобильных телефонов. В ведомстве уточнили, что телефоны не излучают радиацию и практически не отличаются от других бытовых приборов.