Разработку СамГМУ отметили в отчете АНО «Цифровая экономика» о трендах применения ИИ

Разработанный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) VR-комплекс МЭВИС отметили в аналитическом отчете «Тренды применения искусственного интеллекта в отраслях», который выпустила АНО «Цифровая экономика». Отчет включает обзор современных и перспективных направлений внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в ключевых отраслях экономики страны, в том числе в здравоохранении.

АНО «Цифровая экономика» — главная платформа взаимодействия бизнеса и государства по развитию цифровой экономики в России. Ее деятельность сфокусирована на направлениях, которые отвечают текущим задачам развития высокотехнологичных секторов экономики страны.

В отчете выделили 90 трендов развития ИИ и распределили их по временным категориям. Первая - краткосрочные тренды: технологии и решения, которые уже внедряются и будут активно развиваться в ближайшие 2 года. Вторая категория - среднесрочные тренды: технологии и решения, которые находятся на стадии пилотных проектов и частичного внедрения в отдельных организациях, с горизонтом проявления от 3 до 5 лет. И долгосрочные: ИИ-решения, которые обладают большим потенциалом для значительного роста и распространения в течение 5 и более лет.

Среди долгосрочных трендов эксперты выделили использование технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в различных областях, от обучения медицинского персонала и подготовки к операциям до реабилитации и лечения различных заболеваний. Как пример продукта для образования АНО «Цифровая экономика» привела Модульную экспертную виртуальную систему «МЭВИС», разработанную специалистами Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ.

МЭВИС - программно-аппаратный комплекс для медицинского VR-образования, где студенты могут отрабатывать навыки оказания медицинской помощи в безопасной виртуальной среде. Программная часть МЭВИС реализована в формате интерактивной «Виртуальной клиники», включающей более 100 медицинских сценариев. Аппаратная часть представляет собой мобильную станцию с интегрированной системой из двух персональных компьютеров, размещенных в эргономичном корпусе на колесах, VR-очками с контроллерами и сенсорным экраном большой диагонали.

Система предполагает как персонализированное, так и групповое обучение и реализует возможность самостоятельного изучения материала с неограниченным количеством тренировок без преподавателя. Благодаря объединению теории и практики, автоматизированной оценке знаний, а также возможности получения статистики прохождения обучения, МЭВИС существенно расширяет возможности традиционного образования.

«В настоящее время использование VR и AR становится определяющим трендом, - отметил руководитель проектов направления виртуальных технологий ИИР СамГМУ Григорий Губарев. - Организации, не внедряющие эти технологии, рискуют существенно отстать от прогрессивных компаний, уже применяющих их сегодня. МЭВИС — одно из немногих решений, позволяющих бесшовно интегрировать виртуальные технологии в образовательный процесс медицинских вузов и колледжей».