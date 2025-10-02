Я нашел ошибку
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
в Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для благоустройства Самарской набережной
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Разработку СамГМУ отметили в отчете АНО «Цифровая экономика» о трендах применения ИИ

2 октября 2025 09:52
Разработку СамГМУ отметили в отчете АНО «Цифровая экономика» о трендах применения ИИ

Разработанный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) VR-комплекс МЭВИС отметили в аналитическом отчете «Тренды применения искусственного интеллекта в отраслях», который выпустила АНО «Цифровая экономика». Отчет включает обзор современных и перспективных направлений внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в ключевых отраслях экономики страны, в том числе в здравоохранении.

АНО «Цифровая экономика» — главная платформа взаимодействия бизнеса и государства по развитию цифровой экономики в России. Ее деятельность сфокусирована на направлениях, которые отвечают текущим задачам развития высокотехнологичных секторов экономики страны.

В отчете выделили 90 трендов развития ИИ и распределили их по временным категориям. Первая - краткосрочные тренды: технологии и решения, которые уже внедряются и будут активно развиваться в ближайшие 2 года. Вторая категория - среднесрочные тренды: технологии и решения, которые находятся на стадии пилотных проектов и частичного внедрения в отдельных организациях, с горизонтом проявления от 3 до 5 лет. И долгосрочные: ИИ-решения, которые обладают большим потенциалом для значительного роста и распространения в течение 5 и более лет.

Среди долгосрочных трендов эксперты выделили использование технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в различных областях, от обучения медицинского персонала и подготовки к операциям до реабилитации и лечения различных заболеваний.  Как пример продукта для образования АНО «Цифровая экономика» привела Модульную экспертную виртуальную систему «МЭВИС», разработанную специалистами Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ.

МЭВИС - программно-аппаратный комплекс для медицинского VR-образования, где студенты могут отрабатывать навыки оказания медицинской помощи в безопасной виртуальной среде. Программная часть МЭВИС реализована в формате интерактивной «Виртуальной клиники», включающей более 100 медицинских сценариев. Аппаратная часть представляет собой мобильную станцию с интегрированной системой из двух персональных компьютеров, размещенных в эргономичном корпусе на колесах, VR-очками с контроллерами и сенсорным экраном большой диагонали.

Система предполагает как персонализированное, так и групповое обучение и реализует возможность самостоятельного изучения материала с неограниченным количеством тренировок без преподавателя. Благодаря объединению теории и практики, автоматизированной оценке знаний, а также возможности получения статистики прохождения обучения, МЭВИС существенно расширяет возможности традиционного образования.

«В настоящее время использование VR и AR становится определяющим трендом, - отметил руководитель проектов направления виртуальных технологий ИИР СамГМУ Григорий Губарев. - Организации, не внедряющие эти технологии, рискуют существенно отстать от прогрессивных компаний, уже применяющих их сегодня. МЭВИС — одно из немногих решений, позволяющих бесшовно интегрировать виртуальные технологии в образовательный процесс медицинских вузов и колледжей».

Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
