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Разработка Сбера по идентификации животных получила награду «Лучший социальный проект» Retail Finance Awards

28 декабря 2021 13:11
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Разработка Сбера по идентификации животных получила награду «Лучший социальный проект» Retail Finance Awards

Разработка Сбера по применению AI-моделей при идентификации мордочек питомцев стала победителем номинации «Лучший социальный проект» Retail Finance Awards. Модель на основе искусственного интеллекта уже используется программе страхования домашних животных «Питомец под защитой» от СберСтрахования.

Клиент при оформлении полиса может сфотографировать любимца или подгрузить фотографию из галереи телефона. Система идентифицирует вид питомца, а также подскажет, как сделать корректный снимок. Разработка позволила Сберу добиться точности распознавания животных в 94% для собак и 84% для кошек. 

Технология активно применятся на этапе урегулирования убытков: алгоритм сравнивает фото застрахованного животного в момент покупки полиса и в текущее время. Система в течение нескольких секунд подтвердит, что это один и тот же питомец. При обработке заявок вручную этот процесс занимает гораздо больше времени, так как человек не всегда способен корректно сравнить очень похожие изображения.

Нейромодели постоянно обучаются. Это происходит в том числе благодаря постоянному обогащению датасета модели: в 2021 году количество застрахованных животных увеличилось в 4 раза относительно 2020 года. 

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка: 

«Мы рады, что наши успехи были отмечены одной из главных отраслевых премий Retail Finance Awards. Технологии, которые нам удалось реализовать в страховых продуктах, имеют большой потенциал: они могут стать решением для единого подхода к идентификации животных в России. Применение моделей искусственного интеллекта может стать первым шагом к созданию электронных паспортов, которые никогда не потеряются и могут быть обогащены данными о имеющемся клейме и чипе. Также технологию возможно применить и для автоматизации поиска потерявшихся животных». 

Программа «Питомец под защитой» поможет компенсировать расходы на лечение питомца и получить консультации опытных ветеринаров, в том числе онлайн. Застраховать можно кошек и собак в возрасте от 3 месяцев до 14 лет. Стоимость страхового полиса на год начинается от 2100 рублей и зависит от объёма покрытия и возраста животного. Приобрести полис можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Премия Retail Finance Awards учреждена журналом Retail Finance в 2007 году. Цель премии — отметить самых достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ритейла за прошедший год, вооружить розничных финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса, содействовать развитию цивилизованного финансового рынка.

Фото: Дильдина Светлана

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