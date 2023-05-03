"Разговор о важном": полицейские региона встретились со школьниками

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Ребята познакомились с профессией полицейского и узнали о подвигах своих земляков.

В рамках профориентационной работы в Похвистневском, Сергиевском и Красноярском районах сотрудники полиции и общественники встретились со старшеклассниками. Полицейские провели с юношами и девушками доверительный диалог о важности выбора будущей профессии, что особенно актуально сейчас, когда ребята стоят на пороге окончания школы и необходимо определиться в дальнейшем жизненном пути, рассказали о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, подробно остановились на особенностях работы и специфике различных подразделений, проинформировали о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам. Ребята узнали, что профессия полицейского очень ответственная, требует глубоких профессиональных знаний, самодисциплины и хорошей физической подготовки.

Председатель Совета ветеранов О МВД России по г. Жигулевску подполковник полиции в отставке Андрей Гудалин, проводя встречу со школьниками, рассказал ребятам о подвигах сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, и напомнил подрастающему поколению о том, что очень важно знать и хранить память о людях. Андрей Анатольевич отметил, что служба в полиции, хотя и не является легкой, но в то же время – это интересная и занимательная работа, которая закалять характер, позволяет постоянно самосовершенствоваться, равняясь на лучших офицеров МВД России.

По инициативе Общественного совета при ОМВД России по Большечерниговскому району в одной из местных школ прошел «Разговор о важном», посвященный памяти подполковника милиции Ивана Сигалаева. Его служба пришлась на период становления районного отдела милиции, который Иван Андреевич возглавил в 1965 году и отслужил в этой должности 16 лет. На встречу со школьниками был приглашен его сын – офицер Советской Армии подполковник запаса Андрей Иванович Сигалаев. Гость поделился со школьниками воспоминаниями об отце, рассказал о собственном выборе профессии, а также поговорил с ребятами о таких понятиях, как чувство долга, патриотизм. Ведь именно эти качества были присущи его отцу. Делясь воспоминаниями о своем отце, подполковник запаса процитировал его стихотворения, отметив, что семья Сигалаевых вместе с редакцией газеты «Степной маяк», выпустили в свет три сборника стихов поэта: «…А за строкой – жизнь», «Перекрёсток жизни», «Весна к нам придёт…». В завершение мероприятия Андрей Иванович вручил ребятам один из сборников и поблагодарил директора школы, представителя территориального Общественного совета Ольгу Котину за возможность рассказать об отце, который всегда учил каждого из трех сыновей: «кем бы ты ни стал в жизни, гражданином быть обязан».