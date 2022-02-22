Расширяется сотрудничество УФСИН СО с предприятиями автомобильной промышленности региона

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С этой целью проведен вебинар с участием начальника отдела по контролю за исполнением наказаний без изоляции осужденных от общества УФСИН полковника внутренней службы Елены Канаевой и представителей кластера автомобильной промышленности Самарской области.

В ходе мероприятия отмечалось, что в отрасли автомобилестроения и производства компонентов наблюдается острый дефицит трудовых ресурсов. Поэтому в рамках взаимодействия с уголовно-исполнительной системой прорабатывается вопрос о трудоустройстве осужденных, содержащихся в исправительных центрах.

При этом руководители ряда предприятий выразили заинтересованность в предоставлении работы для этой категории осужденных. Трудоустройство произведут в соответствии с действующим законодательством.

Как отметила полковник внутренней службы Елена Канаева, уголовно-исполнительная система Самарской области готова к развитию сети исправительных центров в регионе, а создание новых рабочих мест для осужденных к принудительным работам позволит расширить практику применения этого вида наказания, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области