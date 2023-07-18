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Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин" на эту неделю:



17 июля — технический день,

18 июля — технический день,



19 июля:



18.30-18.40 Что такое хорошо и что такое плохо, 1969г 0+

18.45-20.20 В ожидании чуда, 2007г 12+

20.30-22.30 Держи ритм, 2006г, 16+



20 июля:



18.30-20.20 Шахматист, 2019г 6+

20.30-22.30 Чемпион мира, 2021г, 6+



21 июля:



17.00-19.00 Марли и я, 2008г 12+

19.10-20.45 Самая обаятельная и привлекательная, 1985г 16+

20.55-23.00 Боги Египта, 2016г 16+



22 июля:



17.00-18.35 Иван Васильевич меняет профессию, 1975г 6+

18.45-21.10 Изгой, 2000г 12+

21.20-22.55 Отпетые мошенницы, 2019г 16+



23 июля:



16.30-17.10 Марина — аистиная мама, 2021г 6+

17.20-18.50 Огонь, вода и ... медные трубы, 1967г 6+

19.00-20.50 Он - дракон, 2015г 6+

21.00-22.45 Малыш, 2000г 12+

Фото: Самарская набережная