Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин" на эту неделю:
17 июля — технический день,
18 июля — технический день,
19 июля:
18.30-18.40 Что такое хорошо и что такое плохо, 1969г 0+
18.45-20.20 В ожидании чуда, 2007г 12+
20.30-22.30 Держи ритм, 2006г, 16+
20 июля:
18.30-20.20 Шахматист, 2019г 6+
20.30-22.30 Чемпион мира, 2021г, 6+
21 июля:
17.00-19.00 Марли и я, 2008г 12+
19.10-20.45 Самая обаятельная и привлекательная, 1985г 16+
20.55-23.00 Боги Египта, 2016г 16+
22 июля:
17.00-18.35 Иван Васильевич меняет профессию, 1975г 6+
18.45-21.10 Изгой, 2000г 12+
21.20-22.55 Отпетые мошенницы, 2019г 16+
23 июля:
16.30-17.10 Марина — аистиная мама, 2021г 6+
17.20-18.50 Огонь, вода и ... медные трубы, 1967г 6+
19.00-20.50 Он - дракон, 2015г 6+
21.00-22.45 Малыш, 2000г 12+
Фото: Самарская набережная