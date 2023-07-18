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Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин" на эту неделю

18 июля 2023 15:34
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17 и 18 июля — технический день.

 Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин" на эту неделю:

17 июля — технический день,
18 июля — технический день,

19 июля:

18.30-18.40 Что такое хорошо и что такое плохо, 1969г 0+
18.45-20.20 В ожидании чуда, 2007г 12+
20.30-22.30 Держи ритм, 2006г, 16+

20 июля:

18.30-20.20 Шахматист, 2019г 6+
20.30-22.30 Чемпион мира, 2021г, 6+

21 июля:

17.00-19.00 Марли и я, 2008г 12+
19.10-20.45 Самая обаятельная и привлекательная, 1985г 16+
20.55-23.00 Боги Египта, 2016г 16+

22 июля:

17.00-18.35 Иван Васильевич меняет профессию, 1975г 6+
18.45-21.10 Изгой, 2000г 12+
21.20-22.55 Отпетые мошенницы, 2019г 16+

23 июля:

16.30-17.10 Марина — аистиная мама, 2021г 6+
17.20-18.50 Огонь, вода и ... медные трубы, 1967г 6+
19.00-20.50 Он - дракон, 2015г 6+
21.00-22.45 Малыш, 2000г 12+

 

Фото:   Самарская набережная

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