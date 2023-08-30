 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю

80

28, 29 августа - технические дни.



30 августа:



17.00-18.45 День сурка, 1993г 12+

18.55-20.50 Шепот сердца, 1995г 12+

21.00-22.20 Вий, 1967г 12+



31 августа:



17.15-18.50 Свадьба в Малиновке, 1967г СССР 12+

19.00-20.15 Человек неунывающий, 2021г 12+ (фестиваль "соль Земли", реж. Андрей Кончаловский)

20.25-22.20 Целитель Адамс, 1998г 12+



1 сентября:



16.30-17.00 Мультфильмы (Шиворот-навыворот, 1981г

В стране невыученных уроков, 1969г )

17.10-18.40 Внимание, черепаха, 1970г

18.50-20.25 Корпорация монстров, 2001г 0+

20.35-22.00 Полет навигатора,1986г 12+



2 сентября:



17.00-18.10 Вперед, гвардейцы!, 1971г

18.20-19.40 Неуловимые мстители,1966г 6+

19.50-22.00 Балканский рубеж, 2019г 18+



3 сентября:



16.00-17.20 Северный вариант, 1974г 0+

17.30-20.00 Не бойся, я с тобой!, 1981г 12+

20.10-22.20 И целого мира мало, 1999г 16+

Фото: Самарская набережная