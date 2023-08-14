Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю

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14 августа, 15 августа — технические дни,



16 августа:



17.00-18.15 В моей смерти прошу винить Клаву К., 1979г 12+

18.25-20.25 В джазе только девушки, 1959г 12+

20.35-22.30 Никогда не сдавайся, 2008г 16+



17 августа:



17.00-18.45 Весна, лето, осень, зима... и снова весна, 2003г 12+

18.55-21.00 Ветер крепчает, 2013 12+

21.10-22.55 Одержимость, 2013г 16+



18 августа:

17.00-18.25 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1966г 6+

18.30-19.00 Дневник мотоциклистов. Путешествие по Кинельскому району, 2022г 12+

19.10-20.50 Час пик, 1998г 12+

21.00-22.40 Грязные танцы, 1987г 12+



19 августа (День рождения русской тельняшки):



17.00-19.10 Приключения капитана Врунгеля, 1976-1979гг 6+

19.20-20.50 Мы из Кронштадта, 1936г 12+

21.00-22.30 Полосатый рейс, 1961г 12+



20 августа (День рождения Чебурашки - Детский день):



17.00-18.10 Мультфильмы (Крокодил Гена, 1969г 0+

Чебурашка, 1971г 0+

Шапокляк, 1974г 0+

Чебурашка идет в школу, 1983г 0+ )

18.20-19.50 Тайная жизнь домашних животных, 2016г 6+

20.00-21.55 Последний богатырь, 2017г 12+

Фото: Самарская набережная