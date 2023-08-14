Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю

14 августа, 15 августа — технические дни,
16 августа:
17.00-18.15 В моей смерти прошу винить Клаву К., 1979г 12+
18.25-20.25 В джазе только девушки, 1959г 12+
20.35-22.30 Никогда не сдавайся, 2008г 16+
17 августа:
17.00-18.45 Весна, лето, осень, зима... и снова весна, 2003г 12+
18.55-21.00 Ветер крепчает, 2013 12+
21.10-22.55 Одержимость, 2013г 16+
18 августа:
17.00-18.25 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1966г 6+
18.30-19.00 Дневник мотоциклистов. Путешествие по Кинельскому району, 2022г 12+
19.10-20.50 Час пик, 1998г 12+
21.00-22.40 Грязные танцы, 1987г 12+
19 августа (День рождения русской тельняшки):
17.00-19.10 Приключения капитана Врунгеля, 1976-1979гг 6+
19.20-20.50 Мы из Кронштадта, 1936г 12+
21.00-22.30 Полосатый рейс, 1961г 12+
20 августа (День рождения Чебурашки - Детский день):
17.00-18.10 Мультфильмы (Крокодил Гена, 1969г 0+
Чебурашка, 1971г 0+
Шапокляк, 1974г 0+
Чебурашка идет в школу, 1983г 0+ )
18.20-19.50 Тайная жизнь домашних животных, 2016г 6+
20.00-21.55 Последний богатырь, 2017г 12+
Фото: Самарская набережная