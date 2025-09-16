Расписание кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю

108

Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:



17 сентября (среда) XVIII Международный кинофестиваль Соль земли :



17.00 «Люди Христовы. Наше время»

(2024, 16+)

18.10 «Беловежская пуща»

(2025г, 6+)

19.10 «Враг номер три»

(Россия, 12+)



20.00 «Судьба одна на всех» (+творческая встреча с Аллой Шахматовой)

(2025г., 12+)



18 сентября (четверг) XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли»:



17.00 «Водлозерские каникулы Тойве»

(2024г, 0+)

17.50 «Жизнь помаленьку»

(2024г., 12+)

18.55 «Бимбат. Жизнь над Землёй» (2025г, 16+)



19 сентября (пятница) XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли»:



17.00 «Хранители традиций» (2024г., 16+)

17.30 «Точка притяжения»

(2025г., 12+)

18.30 «Мамы и дети» (2024г., 16+)



20 сентября (суббота) XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли»:



17.00 «Семейный хор» (2025г., 6+)

17.30 «Снежные Псы» (2024г., 12+)

18.45 «Видишь ли Юрий…» (2024г., 12+)



21 сентября (воскресенье) : расписание на утверждении!

