Главные новости:
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +20, +22°С.
17 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Ожидается, что в них примут участие более 500 спортсменов из 26 регионов России.
«Киокушин на Волге»: Всероссийские соревнования пройдут в Самаре
Приходите на набережную.
Расписание кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
С участием народных артистов России Максима Дунаевского, Дмитрия Харатьяна, заслуженной артистки России Нонны Гришаевой и звезд столичных мюзиклов.
17 сентября в САТОБ состоится показ джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет»
Сегодня Евгения Кандыба является фельдшером выездной бригады скорой помощи.
Молодой фельдшер является участницей программы «Земский фельдшер» в Чапаевске
Врач напомнила, почему стоит сделать выбор в пользу вакцинации от гриппа.
Самарский врач-инфекционист: от прививки заболеть нельзя
Площадка включает разноуровневые турники для подтягиваний и брусья, скамьи для пресса и платформу для выполнения наклонов, рукоходы, сектор для метания, комплекс для прыжков в длину.
Площадка для сдачи нормативов ВФСК «ГТО» открылась в самарской школе № 29
В Самарской области курсы прошли уже более 210 родителей. По окончании обучения выдается сертификат.
«Знание» приглашает родителей Самарской области пройти семейные онлайн-курсы
Расписание кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю

16 сентября 2025 16:46
108
Приходите на набережную.

 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:

17 сентября (среда) XVIII Международный кинофестиваль Соль земли :

17.00 «Люди Христовы. Наше время»
(2024, 16+)
18.10 «Беловежская пуща»
(2025г, 6+)
19.10 «Враг номер три»
(Россия, 12+)

20.00 «Судьба одна на всех» (+творческая встреча с Аллой Шахматовой)
(2025г., 12+)

18 сентября (четверг) XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли»:

17.00 «Водлозерские каникулы Тойве»
(2024г, 0+)
17.50 «Жизнь помаленьку»
(2024г., 12+)
18.55 «Бимбат. Жизнь над Землёй» (2025г, 16+)

19 сентября (пятница) XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли»:

17.00 «Хранители традиций» (2024г., 16+)
17.30 «Точка притяжения»
(2025г., 12+)
18.30 «Мамы и дети» (2024г., 16+)

20 сентября (суббота) XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли»:

17.00 «Семейный хор» (2025г., 6+)
17.30 «Снежные Псы» (2024г., 12+)
18.45 «Видишь ли Юрий…» (2024г., 12+)

21 сентября (воскресенье) : расписание на утверждении!

 

Фото:   Самарская набережная

Теги: Самара

