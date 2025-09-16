Расписание кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю

Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:
17 сентября (среда) XVIII Международный кинофестиваль Соль земли :
17.00 «Люди Христовы. Наше время»
(2024, 16+)
18.10 «Беловежская пуща»
(2025г, 6+)
19.10 «Враг номер три»
(Россия, 12+)
20.00 «Судьба одна на всех» (+творческая встреча с Аллой Шахматовой)
(2025г., 12+)
18 сентября (четверг) XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли»:
17.00 «Водлозерские каникулы Тойве»
(2024г, 0+)
17.50 «Жизнь помаленьку»
(2024г., 12+)
18.55 «Бимбат. Жизнь над Землёй» (2025г, 16+)
19 сентября (пятница) XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли»:
17.00 «Хранители традиций» (2024г., 16+)
17.30 «Точка притяжения»
(2025г., 12+)
18.30 «Мамы и дети» (2024г., 16+)
20 сентября (суббота) XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли»:
17.00 «Семейный хор» (2025г., 6+)
17.30 «Снежные Псы» (2024г., 12+)
18.45 «Видишь ли Юрий…» (2024г., 12+)
21 сентября (воскресенье) : расписание на утверждении!
Фото: Самарская набережная