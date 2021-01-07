Раскрыта новая схема обмана россиян по телефону. Теперь абоненты звонят мошенникам сами

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону: теперь они звонят с незнакомых номеров и сбрасывают звонок, чтобы обмануть системы идентификации и заставить потенциальную жертву связаться с ними самостоятельно, передает Лайф. Об этом рассказал РИА "Новости" ведущий эксперт Лаборатории Касперского Сергей Голованов.

— Это новая история, год назад её не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков. Существующие системы, например наша WhoCalls, анализируют звонки: номер, длительность, есть ли этот контакт в адресной книге пользователя и так далее. После каждого звонка системы предлагают пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем вызове на экране устройства отобразится предупреждение о спаме, — пояснил он.

Согласно статистике Лаборатории Касперского, за прошедший год в России доля спама составила 63% среди всех входящих с неизвестных номеров, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%. При этом злоумышленники активно пользовались технологией подмены номера, чаще всего прикрываясь телефонами финансовых организаций, государственных учреждений и юридических лиц. Кроме того, Голованов отметил, что изначально системы типа Kaspersky Who Calls анализировали только входящие звонки.

— А исходящие — нет, потому что никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам. Но злоумышленники воспользовались этой возможностью. Если человек перезванивает сам, они начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить его перевести деньги на мошеннические счета, — добавил эксперт.

По словам Голованова, обычно злоумышленники звонят через пулы телефонных номеров, относящиеся к интернет-телефонии. Подмена номера при этом позволяет скрыть реальное местоположение и настоящий телефонный номер звонящего. Мошенники могут использовать и обычные сим-карты, но в таком случае сотовые операторы могут оперативно их заблокировать, уточнил он.

— Как не попасться на удочку мошенников? Самое простое — если вы услышали, что вам якобы звонят из службы безопасности банка или просто из банка, или какая-то служба мониторинга, вы должны сказать "Спасибо, неинтересно" и просто завершить звонок, — заключил специалист.