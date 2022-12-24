Раненого Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе

84

Раненого экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе, сообщили его помощни, передает РИА Новости.

"Через несколько дней Дмитрию Олеговичу будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка", — сказал он журналистам.

Помощник добавил, что перед этим Рогозин намерен присутствовать на прощании со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым. Состояние здоровья экс-главы "Роскосмоса" позволяет побывать на похоронах.

"У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет", — уточнил он.

Помощник также отметил, что вместе с бывшим главой "Роскосмоса" в московские госпитали привезли двоих раненых при обстреле Донецка военных советников.

При этом еще двое пострадавших продолжают в тяжелом состоянии находиться в столице ДНР, третьего перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.

В среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника.

Позднее местные врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам чиновник при этом сначала отказался покидать столицу республики, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но и там врачи не решились делать операцию из-за ее сложности.

Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали отель.

Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.

Фото : Роскосмос/РИА Новости