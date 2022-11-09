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Начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов принял участие в возложении венков к монументу в честь погибших сотрудников правоохранительных органов.



По сложившейся традиции, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, к мемориалу памяти в честь работников правоохранительных органов руководство Самарской области и губернской столицы, полиции и уголовно-исполнительной системы возлагают венки и живые цветы.



В траурной церемонии принял участие начальник УФСИН региона генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов.

Он отметил, что в уголовно-исполнительной системе свято хранят память о тех, кто погиб, выполняя служебные обязанности.



В музейной экспозиции УФСИН оборудованы стенды, а в книге по истории УИС «Ремесло окаянное» опубликованы материалы об этих людях.



При проведении воспитательной работы с молодыми специалистами их ставят в пример, призывают равняться в служебной деятельности.

Фото: пресс-служба УФСИН СО