Ракета «Союз-2.1б» с аппаратом ГЛОНАСС-К стартовала с космодрома

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Ракета «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом ГЛОНАСС-К стартовала 10 октября в 05:52 по московскому времени с космодрома Плесецк. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-релизе отмечается, что все операции и старт ракеты прошли в штатно. Контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

ГЛОНАСС-К — это серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. Ее основой являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли. От GPS их отличает отсутствие синхронности с вращением Земли в орбитальном движении, что обеспечивает им большую стабильность.