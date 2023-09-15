Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» стартовала с Байконура

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» стартовала на Международную космическую станцию (МКС) в пятницу, 15 сентября, с космодрома Байконур.

Корабль выведут на орбиту примерно через 9 минут.

Пуск произвели со стартовой площадки № 31. В составе экипажа российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавт Лорал О'Хара. Для Чуба и О'Хара это первый полет в космос, для Кононенко — пятый.

Миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года. О'Хара вернется на Землю весной 2024-го. Запланировано, что россияне будут выходить в открытый космос до четырех раз.

Фото: скриншот видео