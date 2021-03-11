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Ради карьерного роста поколение Z чаще всего готово отказывать себе в отдыхе и развлечениях

11 марта 2021 09:19
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Ради карьерного роста поколение Z чаще всего готово отказывать себе в отдыхе и развлечениях

Ради карьерного роста поколение Z чаще всего готово отказывать себе в отдыхе и развлечениях, а поколение Y — переехать в другой город. Но на самом же деле, как показывает опыт уже состоявшихся руководителей, чаще всего нужно работать в 2 раза больше.

Для достижения карьерных вершин представители поколения Z чаще всего готовы жертвовать отдыхом и возможностью развлекаться (28%). Россияне поколения Y чаще всего заявляли о готовности переехать в другой город (29%). На втором месте у представителей двух молодых поколений — ограничение возможностей общения с друзьями (25 и 28% соответственно). Судя же по опросам россиян, сумевших сделать карьеру, каждый второй из них, действительно, отказывал себе в отдыхе и развлечениях, но еще такому же числу приходилось работать в обстановке постоянного стресса (по 52%). При этом самой главной жертвой на пути к карьерным вершинам стал ненормированный график работы и занятость 12—16 часов в сутки (56%). Трудиться в подобном режиме готовы 22% представителей поколения Z и 18% представителей поколения Y, работать в условиях нервного напряжения — 19 и 15% соответственно.

Откладывать создание семьи и рождение детей поколение Z в силу своего очень молодого возраста готово в 2 раза чаще поколения Y (24 и 12%), при этом о подобных жертвах рассказал лишь каждый девятый руководитель (11%). Поколение Y, в свою очередь, чуть чаще готово работать в условиях жесткой регламентации бизнес-процессов (17% против 14% среди представителей поколения Z).

В целом же поколение Y, обладающее большим профессиональным и жизненным опытом, реже поколения Z заявляло о готовности идти на жертвы ради карьеры: не готовы к рискам и ограничениям 19% представителей поколения Y и 12% представителей поколения Z.

Мужчины чаще женщин заявляли о готовности поступиться важными параметрами личной и трудовой жизни ради карьеры, исключение — создание семьи и рождение детей: женщины поколений Z и Y чаще говорили, что могут пожертвовать этим. Юноши и девушки поколения Z одинаково часто говорили о готовности подолгу жить в разлуке с семьей, а вот среди поколения Y женщины утверждают подобное уже в 2 раза реже мужчин.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 500 представителей поколений Y и Z, а также 500 россиян, сделавших руководящую карьеру.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Время проведения: 11—16 февраля 2021 года
Исследуемая совокупность: представители поколения Z (1997—2012 гг. рождения) и поколения Y (1981—1996 гг. рождения)
Размер выборки: 1000 респондентов — по 500 представителей поколений Z и Y

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Комментарии

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