Работы жителей Самарской области стали победителями всероссийского конкурса рисунка "Моя семья, моя Россия"

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Сразу две работы жителей Самарской области победили на всероссийском конкурсе рисунка "Моя семья, моя Россия".



Подведены итоги всероссийского конкурса рисунка «Моя семья, моя Россия». В результате голосования членов жюри сразу две работы из Самарской области оказались в числе победитилей:

В группе «Дебют» в номинации «Семья» 1 место – у Седойкиной Полины.

В группе «профессионал» в возрастной категории с 18 до 99 лет, в номинации «Защита жизни до рождения» 1 место заняла Краснова Дарья Вячеславовна.

Всего на конкурс прислали 8433 рисунка из всех регионов страны.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО