Работы Samara Ground 2022 презентуют на световом кубе около РКЦ "Звезда"

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Во вторник, 20 декабря, в 19.00 состоится презентация ряда работ арт-проекта Samara Ground 2022. Их цифровые копии выведут на гигантский диджитал-куб, который находится на улице Ново-Садовой, 106 около РКЦ "Звезда".

В этом году Samara Ground 2022 – это зимний эксперимент. Его тема - «Искусство не имеет границ». Команда художников, которые прошли открытый отбор, создавала свои авторские работы на определенные темы, задаваемые мотивирующими слоганами. Было прислано более 600 работ со всей России, из которых отобрали лучшие. Среди авторов, как всемирно известные, так и молодые художники из Самарской области и других регионов страны.

После картины оцифровали, отправили в печать и начали размещать на рекламных поверхностях в Самаре.

На протяжении двух месяцев (декабрь 2022 - январь 2023 годов) жители и гости Самары увидят произведения современного искусства, посвященные добру и красоте. Их разместят на билбордах и диджитал-носителях. Видеоролик, посвящённый фестивалю уже показывают на 183 мониторах в городском транспорте: в метро, трамваях и троллейбусах.

Среди участников этого года российские художники Константин Змук, Петр Герасименко, Паша Орез, Илья Робе и Денис Вертиго, и Дмитрий Пирог из Самары.

Проект завершится в январе 2023 года. Плакаты передадут муниципалитету для дальнейшего использования в качестве социальной рекламы.

Проект Samara Ground 2022 проводится по инициативе департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными государственными органами власти при поддержке регионального правительства и министерства культуры Самарской области.