Работодателям разрешат платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка

Работодатели с 2026 года смогут платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка, при этом выплата не будет облагаться налогами. Об этом 6 сентября сообщил председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов на полях Восточного экономического форума – 2025 года (ВЭФ-2025).

«С 2026 года они могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет и для человека», — процитировало слова чиновника «РИА Новости».

Отмечается, что такой подход позволит работникам в сфере бизнеса повышать рождаемость в стране, пишут "Известия".