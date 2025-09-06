Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдут чемпионат и первенство Самарской области и соревнования среди любителей по триатлону в дисциплине «дуатлон»
Приставы арестовывают имущество владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино"
Работодателям разрешат платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка
Психолог назвала симптомы синдрома упущенного лета
В Милане проходит прощание с модельером Джорджо Армани
В Самарской области продолжается Всероссийская акция МВД «Помоги пойти учиться»
В России заявили, что Турция утаивает реальные масштабы эпидемии холеры
В России на 30% выросло число выявленного взяточничества
Работодателям разрешат платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка

6 сентября 2025 12:53
147
Работодателям разрешат платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка

Работодатели с 2026 года смогут платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка, при этом выплата не будет облагаться налогами. Об этом 6 сентября сообщил председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов на полях Восточного экономического форума – 2025 года (ВЭФ-2025).

«С 2026 года они могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет и для человека», — процитировало слова чиновника «РИА Новости».

Отмечается, что такой подход позволит работникам в сфере бизнеса повышать рождаемость в стране, пишут "Известия".

