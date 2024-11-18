Работодатели оценили уровень подготовки выпускников на тройку

150

Аналитики hh.ru выяснили, как высоко работодатели оценивают уровень профессионализма недавних выпускников вузов и ссузов, которые претендуют на вакансии, а также насколько важен диплом при трудоустройстве и в выпускниках каких вузов больше всего нуждаются компании. Опрос проводился в октябре 2024 года среди почти 300 российских компаний, в том числе, ведущих деятельность на территории ПФО.



Опрос hh.ru свидетельствует, что работодатели в большинстве все еще склонны ставить «тройки» знаниям и профессиональной подготовке недавних выпускников. Причем за три года доля тех, кто ставил 3 из 5 баллов выросла лишь на 8 п.п.

На 17 п.п. упала доля работодателей, недовольных подготовкой молодых специалистов и ставивших «двойку» знаниям недавних студентов. Теперь таких лишь 26% компаний, в отличие от 2021 года (было 43%). При этом на 4 п.п. выросла доля компаний, которые довольны подготовкой молодых кандидатов, правда количество таких работодателей очень мало – лишь 7%, прошедших опрос.



Примечательно, что теперь работодатели чаще обращают внимание на наличие высшего образования в портфолио молодых соискателей: доля таких компаний за три года выросла на 9 п.п. до 70%. При этом на 4 п.п. упала доля тех, для кого важно диплом какого именно вуза принес выпускник. Теперь такими подробностями интересуются 37% работодателей.

Между тем спрос на молодых специалистов остается актуальным для российского рынка труда. И больше всего работодатели ждут выпускников технических вузов и ссузов: об этом заявили сразу 53% представителей компаний, прошедших опрос hh.ru. На втором месте по спросу оказались молодые специалисты, имеющие строительное и социально-экономическое образование (по 18%).



Интересно, что в последних работодатели стали нуждаться меньше (-13 п.п.). При этом за три года на 5 п.п. выросла потребность в молодых кадрах, имеющих медицинское образование. На 2 п.п. стали чаще искать выпускников-аграрщиков.