Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Работников сферы дорожного хозяйства поздравили в Самаре

20 октября 2025 16:07
153
В преддверии Дня работников дорожного хозяйства, который в этом году отмечается 19 октября, глава города Самара Иван Носков и председатель городской Думы Сергей Рязанов лично поздравили тех, кто вносит вклад в развитие дорожной отрасли, ежедневно содержит городские дороги и обеспечивает реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«В первую очередь, хочу поблагодарить всех работников дорожного хозяйства за работу в летний сезон – все, каждый на своем месте ответственно и добросовестно трудился. Впереди зима. Уверен, что вы снова мобилизуетесь и мы пройдем и этот период без срывов. Наверное, каждому хочется, чтобы работу оценивали по достоинству. Поверьте – ценю, уважаю и уверен, что не подведете», – сказал глава города Самара Иван Носков.

В этом году в Самаре при поддержке регионального Правительства обновлено 53 объекта общей протяженностью более 61 км, в их числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» дорожное покрытие обновили на 31 автодороге совокупной протяженностью около 32 км.

«Дорожная отрасль Самары объединяет профессионалов абсолютно разных специальностей: инженеров, строителей, работников ручного труда, проектировщиков, водителей спецтехники. Ваш труд мы видим каждый день. Круглосуточно, круглогодично и в любую погоду вы выполняете большую работу по комплексному обслуживанию объектов дорожного хозяйства и благоустройству нашего города. Поздравляю вас и всех работников дорожной отрасли с предстоящим праздником. Спасибо за профессионализм и добросовестный труд!» – сказал председатель городской Думы Сергей Рязанов.

На церемонии были отмечены около полусотни отличившихся сотрудников сферы дорожного хозяйства. Они получили Почетные грамоты III степени главы города Самара, нагрудные знаки «За заслуги перед городом» III степени, благодарственные письма администрации и городской Думы, профильного городского департамента и Самарской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения. Кроме того, работникам городского департамента, МП «Благоустройство», МП «Инженерные системы» и МБУ «Дорожное хозяйство» были вручены подарки и цветы. Среди награжденных – сотрудники ремонтно-строительных участков, технадзора, отдела и сектора контроля за объектами ремонта и содержанием автодорог, рабочие зеленого хозяйства, уборщики территорий, слесари аварийно-восстановительных работ, обходчики сетей, водители, механики и др.

«В отрасли благоустройства я уже более 25 лет. Чистота города и сохранность благоустройства – это наша работа. Мало кто из горожан задумывается, насколько это кропотливый, важный и нелегкий круглосуточный труд. Прошу жителей с пониманием относиться к работе любого дорожного предприятия, ничего не портить и не мусорить ни у себя во дворе, ни на общественных территориях. Самара – это место, где мы живем, работаем, отдыхаем, гуляем с детьми, проводим досуг, и это наш общий дом», – поделился водитель погрузчика 6 разряда СДУ Промышленного района МП «Благоустройство» города Самара Алексей Ракин.

Отметим, что в Самаре завершается подготовка предприятий к работе в зимний период. В рамках обновления материально-технического оснащения дорожно-коммунальных служб Самары администрация города приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники. Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств.

Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в числе которых «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда», и государственных программ Российской Федерации.

