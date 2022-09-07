Работники Самарской области стали реже бояться увольнения

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос работников Самарской области, чтобы выяснить, ощущаются ли они угрозу увольнения на текущем месте работы.

В третьем квартале 2022 года в Самарской области доля тех, кто боится остаться без работы, снизилась на 4% по сравнению со вторым кварталом этого года. В третьем квартале 25% трудоустроенных жителей Самарской области отметили, что на их текущем месте работы для них существует угроза увольнения работодателем. Во втором квартале так ответили 29% респондентов региона.

Чаще всего остаться без работы боятся сотрудники из сферы «Управление персоналом» (39%), «Розничная торговля» (35%), «Транспорт, логистика» (31%), а также специалисты сферы закупок (29%) и специалисты по маркетингу, рекламе, PR (29%). Увереннее всего себя чувствуют медицинские работники (82%) и представители сферы безопасности (80%), индустрии гостеприимства (тризм, гостиницы, рестораны) (76%), специалисты научно-образовательной сферы (75%) и профобласти «Юриспруденция».