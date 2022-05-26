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Работники химической промышленности губернии отмечают профессиональный праздник

26 мая 2022 19:10
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Восемь сотрудников предприятий химической промышленности были удостоены Почетных грамот Губернатора Самарской области.

Почти 20 тысяч человек работают в химической промышленности Самарской области. Объем инвестиций в отрасль в минувшем году превысил 19 миллиардов рублей. Традиционно в конце мая отмечается День химика. Накануне праздничный вечер для представителей этой профессии состоялся в тольяттинском Дворце культуры им. Н.В.Абрамова.

«Химическая промышленность является одной из самых капиталоёмких в экономике Самарской области и конкурентоспособных на российском и мировом рынке, - подчеркнул в своем поздравлении работников и ветеранов отрасли Губернатор Дмитрий Азаров. - Наш регион занимает лидирующие позиции в стране по производству полиамида, технических и текстильных нитей, выпуску шинного корда, напольных покрытий, капролактама. Деятельность тольяттинских «КуйбышевАзота», «Тольяттиазота», «Тольяттикаучука» и «ТОМЕТа», самарской «Весны», отрадненского «Таркетта», чапаевского «Промсинтеза» и других предприятий ориентирована на создание современных производственных линий и новых высокотехнологичных рабочих мест, что способствует наполнению бюджетов всех уровней, воплощению в жизнь социальных проектов и программ».

Губернатор отметил, что Правительство РФ и нашего региона делают все возможное, чтобы предотвратить и смягчить негативные последствия санкций, обеспечить устойчивую работу экономики. Большим подспорьем в решении этой задачи являются меры господдержки и национальные проекты — «Цифровая экономика», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт».

По итогам прошлого года высокие результаты показали практически все химпредприятия региона: индекс производства достиг 102,8%, а объем отгруженной продукции, по сравнению с 2020-м, вырос на 172,5% и составил 280 млрд рублей. При этом их вклад в доходную часть бюджетов всех уровней также колоссальный – более 22,3 млрд рублей отрасль перечислила в виде налогов, 5,4 млрд рублей во внебюджетные фонды.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, поздравляя химиков, отметила, что даже в период пандемии предприятия отрасли сохранили коллективы и социальные обязательства перед ними, создавали новые рабочие места, уверенно продолжили реализацию инвестиционных программ. «В непростых экономических условиях химические компании губернии продолжают строить новые и модернизировать действующие производства, внедряя современные ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии. Это настраивает нас на оптимизм, и мы понимаем, что задачи, которые сегодня ставит Президент страны Владимир Владимирович Путин и Правительство России, будут выполнены»,- сказала Н. Катина.

На торжественном мероприятии чествовали лучших представителей отрасли. Так, почетное звание «Заслуженный работник химической промышленности Самарской области» получила мастер смены завода «ТольяттиАзот» Елена Бочарова. Стаж ее работы на предприятии достиг 36 лет. «Для меня, конечно, высокая честь - получать эту награду, я благодарна всему коллективу, руководству. Я рада, что мой труд так высоко отмечен», - поделилась эмоциями Е.Бочарова.

Восемь сотрудников предприятий химической промышленности были удостоены Почетных грамот Губернатора Самарской области.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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