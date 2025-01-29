Работающие россияне тратят в среднем 18% от зарплаты на онлайн-покупки

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Эксперты Авито Работы и Авито Рекламы опросили более 7 000 работающих жителей страны, чтобы узнать, какую долю заработной платы они тратят на покупки в интернете. В среднем россияне ежемесячно выделяют около 18% от своей зарплаты на онлайн-шопинг. Для большинства респондентов (89%) самыми популярными площадками для покупок в интернете стали классифайды — или сайты с объявлениями — и маркетплейсы. Реклама на этих платформах является основным источником информации о скидках для 62% опрошенных.

Более четверти участников опроса (27%) совершают покупки в онлайне несколько раз в месяц. Немного меньше пользователей (23%) занимаются интернет-шопингом по мере необходимости, а 18% респондентов — несколько раз в неделю. В среднем россияне приобретают товары и услуги онлайн один раз в неделю.

Чаще всего — в 89% случаев — жители России совершают покупки на классифайдах и маркетплейсах, такая тенденция прослеживается во всех регионах страны. Далее по популярности следуют сервисы доставки продуктов питания (29%) и интернет-магазины (20%). Реже всего россияне совершают покупки в стриминговых сервисах (6%).

Большинство участников опроса (38%) ежемесячно тратят от 5% до 15% зарплаты на онлайн-шопинг — это самый популярный ответ в городах миллионниках. Четверть респондентов (25%) готовы выделить 15% — 25% от заработной платы на покупки в интернете. В среднем на шопинг в таком формате у жителей страны уходит 18% от зарплаты.

Представители фитнес-индустрии сообщили, что в среднем тратят на онлайн-покупки порядка 25% от зарплаты. В тройку сфер с высокой долей расходов на шопинг в интернете вошли маркетинг, реклама и PR (24%), а также сегмент автомобильного бизнеса (24%).