Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на ул. Демократической большегруз сбил пешехода
В Самаре на ул. Демократической большегруз сбил пешехода
Спортсмены Самарской области завоевали медали соревнований по адаптивному тхэквондо
Спортсмены Самарской области завоевали медали соревнований по адаптивному тхэквондо
Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
Иван Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
В Самаре проверили развлекательные заведения
В Самаре проверили развлекательные заведения
В ГД предложили разрешить сдавать на права экстерном
В ГД предложили разрешить сдавать на права экстерном
билайн отмечает заметный рост спроса на сервисы по информационной безопасности в 2024 году
Билайн отмечает заметный рост спроса на сервисы по информационной безопасности в 2024 году
Сызранец хранил наркотик в сувенирном лапте
Сызранец хранил наркотик в сувенирном лапте
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.97
0.84
EUR 101.6
-1.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
Самарские предприниматели приглашаются к участию в мастер-классе
В Самаре пройдет февральский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Работающие россияне тратят в среднем 18% от зарплаты на онлайн-покупки

29 января 2025 11:48
142
Работающие россияне тратят в среднем 18% от зарплаты на онлайн-покупки

Эксперты Авито Работы и Авито Рекламы опросили более 7 000 работающих жителей страны, чтобы узнать, какую долю заработной платы они тратят на покупки в интернете. В среднем россияне ежемесячно выделяют около 18% от своей зарплаты на онлайн-шопинг. Для большинства респондентов (89%) самыми популярными площадками для покупок в интернете стали классифайды — или сайты с объявлениями — и маркетплейсы. Реклама на этих платформах является основным источником информации о скидках для 62% опрошенных.

Более четверти участников опроса (27%) совершают покупки в онлайне несколько раз в месяц. Немного меньше пользователей (23%) занимаются интернет-шопингом по мере необходимости, а 18% респондентов — несколько раз в неделю. В среднем россияне приобретают товары и услуги онлайн один раз в неделю.

Чаще всего — в 89% случаев — жители России совершают покупки на классифайдах и маркетплейсах, такая тенденция прослеживается во всех регионах страны. Далее по популярности следуют сервисы доставки продуктов питания (29%) и  интернет-магазины  (20%). Реже всего россияне совершают покупки  в стриминговых сервисах (6%).

Большинство участников опроса (38%) ежемесячно тратят от 5% до 15% зарплаты на онлайн-шопинг — это самый популярный ответ в городах миллионниках.  Четверть респондентов (25%) готовы выделить 15% — 25% от заработной платы на покупки в интернете. В среднем на шопинг в таком формате у жителей страны уходит 18% от зарплаты.

Представители фитнес-индустрии сообщили, что в среднем тратят на онлайн-покупки порядка 25% от зарплаты. В тройку сфер с высокой долей расходов на шопинг в интернете вошли маркетинг, реклама и PR (24%), а также сегмент автомобильного бизнеса (24%).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
23% мужчин из Самары уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши
29 января 2025, 12:33
23% мужчин из Самары уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши
Мужчины чаще женщин указывали на то, что вторая половина воспринимает их успех положительно. Общество
95
Треть соискателей Самарской области начинает поиск нового место работы во вторник
29 января 2025, 10:41
Треть соискателей Самарской области начинает поиск нового место работы во вторник
Служба занятости региона проанализировала интерес граждан к смене работы и определила пиковые периоды. Общество
140
68% самарцев — за запрет рекламы услуг тарологов
29 января 2025, 09:46
68% самарцев — за запрет рекламы услуг тарологов
Мужчины чаще женщин негативно настроены к коммерческим практикам тарологов. Общество
153
В центре внимания
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
29 января 2025  12:47
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
88
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
29 января 2025  10:52
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
231
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
29 января 2025  10:23
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
278
Самарская область станет флагманом страны по развитию беспилотной авиации
29 января 2025  10:18
Самарская область станет флагманом страны по развитию беспилотной авиации
171
Владимир Путин ознакомился с процессами разработки, сборки и испытаний БПЛА.
28 января 2025  22:19
Владимир Путин с рабочим визитом посетил научно-производственный центр беспилотных авиасистем
555
Весь список