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Работа позволяет развиваться профессионально каждому второму самарцу

7 июля 2023 09:18
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Работа позволяет развиваться профессионально каждому второму самарцу

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.

49% самарцев чувствуют, что профессионально развиваются и растут на работе: «Учусь новому в процессе деятельности». В том, что теряют навыки на нынешней позиции, признаются 17%. Респонденты чаще всего объясняют это рутиной и отсутствием интересных задач. Каждый третий (32%) не чувствует ни профессионального роста, ни утраты навыков: «Просто выполняю свои функции и получаю деньги».

О положительном влиянии работы на профессиональное развитие старшее поколение говорит чаще респондентов до 34 лет (52 и 42% соответственно). Видящих возможности для профессионального развития больше среди горожан с доходом свыше 80 тыс. руб. (54%), тогда как о состоянии «застоя» чаще сообщают зарабатывающие менее 50 тыс. руб. (40%). Люди с высшим образованием более критичны к своим обязанностям: об утрате навыков на работе они сообщают чаще респондентов со средним профессиональным образованием (24% против 11%).

Время проведения: 1—6 июля 2023 года

Теги: Опрос

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