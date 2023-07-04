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Работа по совместительству сегодня есть у 21% самарцев

4 июля 2023 14:39
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Подрабатывают все чаще открыто, не скрывая это на основной работе.

Работа по совместительству сегодня есть у 21% самарцев. Подрабатывают все чаще открыто, не скрывая это на основной работе. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющего постоянную работу, и менеджеры по персоналу.

Помимо основной работы, 21% самарцев имеют еще и работу по совместительству, причем 13% не скрывают это от работодателя, а 8% подрабатывают втайне. Те, кто не делает секрета из своей подработки, объясняют это отсутствием подобных запретов со стороны компании, а также правом распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. Совместители, которые не спешат информировать работодателя, опасаются негативной реакции руководства и коллег: «При малейшей ошибке скажут, что много времени трачу на подработку»; «Решат, что у меня мало работы, и добавят обязанностей».

О том, что на основной работе знают о совместительстве, чаще всего говорят опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (20%). Скрывающих этот факт от работодателя больше среди горожан до 34 лет (7%).

Почти каждый третий работодатель (32%) действительно не одобряет ситуацию, когда штатные работники трудятся в других местах на условиях совместительства: по их наблюдениям, рано или поздно чрезмерная загруженность сказывается на качестве работы. Нейтрально такую ситуацию воспринимают 45% работодателей, а каждый седьмой (14%) подработку даже приветствует: «Главное — чтобы это не мешало выполнению основных обязанностей».

Время проведения: 25 июня — 3 июля 2023 года.

 

Фото:   ru.freepik.com

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